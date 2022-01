Otilia de la Survivor, păcălită de fostul impresar după 7 ani de muncă: ”M-a lăsat fără nimic”. Cum vrea să se răzbune cântăreața

Cântăreața Otilia Bilionera (30 de ani), participantă la Survivor România 2022, a dezvăluit în cadrul emisiunii de la Pro TV problemele cu care se confruntă în cariera sa artistică.

Astfel, într-un moment de sinceritate, Otilia a precizat că are mari dificultăți în recuperarea unor sume de bani pierdute din cauza fostului său agent. În acest sens, ea se află deja într-un proces cu impresarul care a reprezentat-o în trecut.

„Eu am venit aici în special pentru a mă autodepăși, pentru a deveni mai puternică, pentru a uita de problemele pe care le am acasă, de procesul pe care îl am, de toată trauma prin care am trecut cu fostul management care, să zic așa, m-a lăsat fără nimic după șapte ani de muncă. Și am avut o muncă destul de spectaculoasă”, a declarat Otilia.

”Am venit aici să mă iubesc mai mult și să fiu mai bărbătoasă. Și să nu mai las pe nimeni să profite de mine și să mă mintă”, a completat ea.