Otilia Bilionera, despre noul iubit străin: ”N-am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară”

Cântăreața Otilia Bilionera (30 de ani), cunoscută și după participarea sa la show-ul ”Survivor”, a intrat într-o nouă relație sentimentală, cu un turc pe care l-a cunoscut la un concert.

La scurt timp după ce s-a despărțit de fostul iubit, Otilia Bilionera a luat-o de la capăt în viața amoroasă.

Ads

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. E turc. Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară”, a recunoscut Otilia în cadrul unui podcast.

”Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă. El are o plajă, am avut un concert la el, așa ne-am cunoscut”, a mai spus Otilia.