Ostapenko o învinge pe Kvitova după o confruntare formidabilă: posibil duel cu Simona Halep în semifinale VIDEO

Letona Jelena Ostapenko (locul 21 WTA) a făcut un meci cu adevărat fabulos în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Dubai.

Ostapenko a învins-o pe Petra Kvitova (25 WTA) după o partidă epuizantă, de peste două ore și 40 de minute. A fost 5-7, 7-5, 7-6 (11-9) pentru jucătoarea letonă.

Kvitova putea închide meciul de trei ori, dar a fost de fiecare dată întoarsă de adversara ei.

- În setul al doilea Petra a condus cu 5-4 și 30-0 pe serviciul ei.

- În setul al treilea a avut din nou 5-4 și serviciul.

- În tie-breakul din decisiv a avut o minge de meci la 8-7.

Cu atât mai mult este de apreciat efortul Jelenei Ostapenko de a reveni în meci cu cât letona a avut un meci de două ore și jumătate și ieri, când a trecut de poloneza Iga Swiatek.

Calificată în semifinale la Dubai, Ostapenko va juca împotriva învingătoarei din partida Simona Halep – Ons Jabeur.

Un meci cu Halep ar fi o reeditare a finalei Roland Garros din 2017, când Ostapenko s-a impus în trei seturi.

