Povestea prieteniei dintre Ostapenko și Sorana Cîrstea: s-au apropiat după finala câștigată de letonă împotriva Simonei Halep la Paris

Dacă Sorana Cîrstea și Simona Halep nu sunt chiar cele mai bune prietene din circuit, lucru recunoscut chiar de ele, în schimb Sori este foarte apropiată de Jelena Ostapenko.

Prietenia dintre Sorana și Jelena Ostapenko, adversara Simonei de azi de la Dubai, a început după finala Roland Garros din 2017, când letona a învins-o pe Simo.

"Jelena Ostapenko e un copil. Noi suntem prietene de după finala cu Simona: m-a întrebat de dublu in Asia și așa am ajuns să vorbim. E un copil și are inconștiența unui copil pe teren. Iar asta-mi place", a dezvaluit Sorana intr-un interviu acordat mirceamester.ro.

"Cred ca vă mai câștiga Grand Slam-uri. Jelena e o persoană care azi poate să piardă la oricine, dar apoi poate să prindă o săptămână in care nu vezi mingea, câștigă cinci meciuri si nu-ți dai seama ce te-a lovit. Așa cum a facut la Roland Garros. Cu 10 zile înainte de Roland Garros-ul câștigat de ea în 2017, am văzut-o la Roma in calificări. Se chinuia pe-acolo cu o jucătoare din Italia care primise un wildcard", a mai spus Sori.

Ostapeno i-a întors apoi complimentele Soranei.

"Sorana este o fată grozavă! Am cunoscut-o în urmă cu câțiva ani și suntem cele mai bune prietene din circuit! Este întotdeauna minunat să petrec timpul cu ea, ne simțim foarte bine împreună. A venit chiar și la Riga în urmă cu doi ani pentru a fi alături de mine. Când suntem la turnee, mergem la masă și petrecem timpul împreună", spunea Ostapenko în urmă cu trei ani, în februarie 2019.