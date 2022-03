Primele trofee ale Academiei au fost decernate în 1929 la o cină privată cu aproximativ 270 de invitați. Gala fost televizată pentru prima dată în 1953, iar ceremonia este văzută acum în peste 200 de țări.

Luni dimineața, de la ora 03.00, ora României, începe cea de a 94-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film (în direct pe platforma VOYO). Premiile Oscar, cum sunt ele cunoscute, au devenit un etalon al filmelor de calitate chiar dacă, de-a lungul istoriei, anumite pelicule au fost nedreptățite.

Iată câteva amănunte inedite din istoria fenomenului Oscar.

Fiecare premiu Oscar placat cu aur costă 500 de dolari și cântărește aproximativ 3,85 kg. Compania R.S. Owens din Chicago începe să producă statuetele Oscar cu un an înainte de spectacol.

La primirea trofeului, câștigătorii trebuie să semneze un acord prin care se precizează că, dacă doresc să-și vândă statuetele, trebuie mai întâi să le ofere Academiei pentru 1 dolar. Dacă refuză, nu își pot păstra trofeul.

În 1940, LA Times a încălcat embargoul Academiei și a publicat numele tuturor câștigătorilor de Oscar înainte de ceremonie. După aceasta, Academia a introdus tradiția plicului sigilat care se practică și astăzi.

Recordul pentru cel mai scurt discurs de acceptare este împărțit de renumitul regizor Alfred Hitchcock (foto) și William Holden. Amândoi au spus pur și simplu: „Thank you” – “Vă mulțumesc”.

Walt Disney are cele mai multe Oscaruri din toate timpurile. A câștigat de 22 de ori, plus alte trei premii onorifice acordate. A fost nominalizat la Oscar în fiecare an între 1942 și 1963.

În ceea ce privește actorii, Katherine Hepburn a câștigat cele mai multe statuete – 4. În 1969, ea s-a clasat la egalitate cu Barbara Streisand, cu fix 3030 de voturi fiecare, și ambele au primit statuete. În istoria premiilor, de șase ori s-au consemnat egalități.

Pe Hepburn o urmează Ingrid Bergman, Meryl Streep, Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis și Walter Brennan, cu câte trei premii în palmares. Meryl Streep deține recordul de nominalizări – 21. Așa cum aminteam, a câștigat de trei ori râvnita statuetă.

Ben-Hur (1959), Titanic (1997) și Lord of the Rings: The Return of the King (2003) sunt cele mai de succes filme din istoria Oscarurilor. Fiecare a câștigat 11 premii Oscar, însă Lord of The Rings se poate lăuda cu o performanță unică: a luat premiu la toate categoriile pentru care a fost nominalizat.

Kathryn Bigelow a devenit prima femeie care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor în 2010 pentru thriller-ul său de război din Irak, „The Hurt Locker”. Kathryn l-a învins pe fostul ei soț James Cameron, care candida cu „Avatar”.

Cea mai tânără câștigătoare de Oscar este actrița Tatum O'Neal, care avea doar 10 ani când a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru filmul „Paper Moon” (1973).

Cel mai în vârstă câștigător al Oscarului este Anthony Hopkins, care a câștigat la 83 de ani statueta pentru rolul din The Father.