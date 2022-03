Momentul în care Will Smith îl pălmuiește pe Chris Rock în timpul galei din cauza unei glume făcute despre soţia sa VIDEO

O scenă care i-a lăsat cu gura căscată pe spectatori s-a petrecut noaptea trecută pe scena decernării Oscarurilor. Will Smith l-a lovit în față pe Chris Rock, după ce comediantul a făcut o glumă despre Jada Pinkett Smith, soția actorului.

"Nu pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită", i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, după ce a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe actorul care prezenta Oscarul pentru "cel mai bun documentar".

"Jada Pinkett-SmithSmith, abia aştept să văd G.I. Jane II", a spus Christ Rock, referitor la faptul că soţia lui Will Smith este tunsă la zero.

WILL SMITH SAID “KEEP MY WIFE’S NAME OUT OF YOUR FUCKING MOUTH”— David Mack (@davidmackau) March 28, 2022