Noile măsuri de compensare și plafonare a facturilor pentru energie au fost adoptate de guvern. Când vor intra în vigoare

Guvernul a adoptat marți, 25 ianuarie, Ordonanța de Urgență care prevede noile măsuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze.

Noile măsuri vor fi în vigoare în perioada 1 februarie - 31 martie.

Consumatorii casnici nu vor plăti mai mult de 0,80 lei/kWh energie electrică și 0,31 lei/kWh la gazele naturale, indiferent de consum.

În cazul în care consumul este de până la 500 de kWh energie electrică sau 300 metri cubi gaze naturale, se va plăti cel mult 0,68 lei/kWh pentru energie electrică și 0,22 lei/kWh pentru gaze naturale cu toate taxele incluse.

Pentru consumatorii non-casnici și industria alimentară, preșurile au fost plafonate la 1 leu/kWh pentru energia electrică și 0,37 lei/kWh la gaze naturale.

Potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu, noile măsuri de compensare și plafonare a facturilor la energie nu se aplică retroactiv, așa cum ceruseră PSD în coaliție.

”Față de categoriile care erau înainte în lege – spitale, școli, grădinițe, universități, ONG-uri, am lărgit această schemă pentru aproape toți consumatorii non-casnici, cu excepția celor care au beneficiat, marilor consumatori de energie electrică care au beneficiat de ordonanța 81 de o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, în care numai anul trecut am plătit 130 de milioane de euro și pentru ei suntem în discuții cu Comisia Europeană să reînnoim această schemă.

CET-urile nu beneficiază de acest preț plafonat, pentru că în această lege 259 de aprobare a ordonanței au o schemă de ajutor.

Rămâne în continuare prevederea prin care furnizorii sunt obligați să refacă toate facturile pe care le-au emis fără aplicarea prevederilor legii”, a declarat Virgil Popescu.

”Eu mi-aș fi dorit și tot am anunțat ca această ordonanță, dacă am putea s-o aplicăm și pe noiembrie și pe decembrie. Astăzi am mai întrebat odată în ședința de guvern. A fost un răspuns foarte clar al Ministerului Justiției: nu putem s-o facem retroactiv. Dacă s-ar putea, credeți-mă că toți am fi făcut acest lucru”, a mai spus ministrul.

Popescu a subliniat că furnizorii sunt obligați prin lege să recalculeze și facturile pe ianuarie, dacă sunt emise eronat.

Ordonanța prevede amenzi de până la 200.000 de lei pentru furnizorii care nu recalculează facturile greşite sau care nu aplică prevederile legale.

Marți, înaintea ședinței de guvern, liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunțase că adoptarea ordonanței va fi amânată, în urma unor neînțelegeri în coaliție.