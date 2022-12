Un tribunal din Moscova l-a condamnat vineri pe politicianul de opoziţie Ilia Iaşin la opt ani şi jumătate de închisoare pentru că ar fi răspândit "informaţii false" despre armata rusă, după ce în aprilie a publicat un videoclip pe YouTube în care discuta despre dovezile descoperite de jurnaliştii occidentali în legătură cu crimele de război comise de Rusia la Bucea, în apropiere de Kiev, relatează "The Guardian",

În videoclip, Ilia Iaşin, în vârstă de 39 de ani, fost consilier municipal şi un critic al Kremlinului, a pus la îndoială versiunea oficială a Moscovei, potrivit căreia astfel de relatări au fost fabricate pentru a fi o "provocare" la adresa Rusiei. La pronunţarea sentinţei, judecătoarea Oksana Goriunova, de la tribunalul districtual Meşceanski, a declarat că Iaşin a comis o infracţiune prin difuzarea de "informaţii false cu bună ştiinţă despre forţele armate ale Rusiei".

The bailiffs had claims because of the applause in the courtroom. pic.twitter.com/4XZrWBNE7T— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022