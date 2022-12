Operație în premieră națională, realizată la un spital mic din Ardeal. S-au îmbinat două proceduri, iar pacientul a fost salvat

O echipă de medici de la Spitalul Municipal Blaj a realizat recent o operație complexă, în premieră națională.

Este vorba despre revascularizarea hibridă la nivel carotidian, la un pacient în vârstă de 50 de ani, care a suferit în urmă cu doi ani un accident vascular cerebral și care risca o recidivă. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, iar pacientul a fost deja externat.

„Din ce am citit până acum, nu s-a mai făcut o astfel de operație în țara noastră. Am reușit să îmbinăm două proceduri distincte, cea chirurgicală și cea endovasculară. Cele două artere carotide reprezintă sursele esențiale de vascularizare ale creierului, iar artera carotida stângă, cea pe care am tratat-o săptămâna trecută, pornește din aortă, vasul de cel mai mare calibru al organismului, care pleacă direct din inimă și, la nivelul gâtului, carotida comună se bifurcă în carotida internă și carotida externă, artera carotida internă vascularizând creierul”, a spus medicul Mihai Nemeți, coordonatorul echipei de medici.

Pacientul operat avea două leziuni separate, una la originea carotidei comune, în torace, inaccesibilă chirurgical, iar cea de a doua la nivelul gâtului, accesibilă din punct de vedere chirurgical.

Pericol să rămână cu un handicap major

„Noi am tratat leziunea de la nivel cervical, am tratat stenoza, am curățat respectivul vas și l-am suturat la loc, iar la vedere am reușit, prin intermediul unor dispozitive, să introducem, în sensul invers de curgere al sângelui, prin porțiunea de carotidă operată, un stent în carotida comună, de la nivelul toracelui, acolo unde ea practic se desprinde din aortă. Astfel am îmbinat ambele proceduri la nivel carotidian. Dacă la nivelul membrelor inferioare această operație este una curentă, la nivel carotidian nu s-a mai făcut la noi în țară”, a completat medicul.

Pacientul risca să facă din nou un accident vascular cerebral și ar fi putut să rămână cu un handicap major, ireversibil, pe tot parcursul vieții. „Intervenția a durat în jur de trei ore, a fost o mobilizare demnă de lăudat a mai multor specialități – chirurgia vasculară, cardiologie intervențională și anestezie/terapie intensivă – cu rezultate finale deosebite. Pacientul a fost externat în condiții de maximă siguranță, fără alte probleme medicale, a stat un pic mai mult în spital pentru că am dorit să îl ținem sub observație și nu am vrut să riscăm, fiind prima astfel de intervenție”, a mai precizat medicul din Blaj.

În luna aprilie 2022, doctorul Mihai Nemeți și echipa sa au reușit, în premieră pentru Spitalul Municipal Blaj, să realizeze prima revascularizare a membrelor inferioare printr-o tehnică hibridă. A fost o intervenție pentru revascularizare a segmentelor arteriale blocate, în care s-au folosit, în același timp, atât metoda clasică chirugicală, cât și tehnica endovasculară minim invazivă. Prin această tehnică hibridă, piciorul unei paciente în vârstă de 82 de ani a fost salvat de la amputare.