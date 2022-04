Un inginer IT-ist în vârstă de 42 de ani, trimis în judecată pentru tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, victima fiind o fetiță de 12 ani, a fost achitat de judecătorii clujeni printr-o sentință definitivă din lipsă de probe.

Achitarea a fost dată chiar dacă bărbatul a recunoscut în fața judecătorilor că intenția lui a fost ca fetița să-l vadă în timp ce se autosatisfăcea, considerând că ”dacă sunt văzut masturbându-mă se amplifică satisfacția mea”.

Inițial, individul a fost condamnat de Judecătoria Bistrița la 2 ani de închisoare cu executare și la plata unor daune morale către fetiță în valoare de 20.000 de lei.

Apelul s-a judecat la Curtea de Apel din Cluj, iar instanța de aici a avut o cu totul altă percepție asupra acestei situații.

Întâmplarea s-a petrecut în data de 7 noiembrie 2020, puțin după ora șapte dimineața, pe un drum județean din comuna Nimigea din județul Bistrița Năsăud. Fetița în vârstă de 12 ani se îndrepta pe jos către școală, când la un moment dat, în dreptul ei a oprit un autoturism înmatriculat în București. La volan se afla un bărbat care a deschis geamul și a întrebat-o pe fată dacă ”vrea să îi arate ceva”. Fetița a refuzat și și-a văzut de drum, însă șoferul a urmărit-o până când a ajuns-o din nou din urmă și a abordat-o din nou. Copila s-a speriat și s-a îndreptat către un grup de muncitori cărora le-a povestit că un străin a tras-o de ghiozdan și a încercat să o bage cu forța în mașină. Oamenii au condus-o acasă și au încredințat-o tatălui. Când a aflat ce i s-a întâmplat fetei lui, tatăl a sunat la 112 și a relatat exact povestea descrisă de copilă.

Între timp, inginerul și-a continuat traseul căutând alte victime. Le-a găsit într-un sat învecinat, de data aceasta s-a apropiat de o mama și de fiica ei în vârstă de 15 ani, pe care le-a urmărit, timp în care se autosatisfăcea în mașină.

Individul a fost căutat de poliție și prins la volanul unei alte mașini, care era plină de jucării sexuale. A fost reținut și ulterior trimis în judecată sub acuzația de tentativă de lipsire de libertate.

În fața instanței bărbatul nu a negat mimarea actului sexual, ba din contră a explicat judecătorilor că știe că are o problemă pentru care urmează un tratament.

"Din păcate mă cunosc cu o problemă de autosatisfacție și credeam că dacă sunt văzut masturbându-mă se amplifica satisfacția mea, dar nu și-a făcut efectul şi nu pot să îmi explic gestul și nu pot să spun de ce am ales să fiu văzut de o fetiță și nu de o persoana adultă."

”Am o problema medicală de auto satisfacție și exhibiționist, fac terapie cu un psiholog în acest moment, știu că am o problemă și mai vizitez și un grup de terapie care au aceeași problemă. Am această problemă cam de vreo 3-4 ani în urmă și particip la sesiuni de terapie și de grup”, a explicat bărbatul în fața anchetatorilor, potrivit actului de acuzare publicat de rejust.ro. Acesta a adăugat că tratamentul l-a ajutat până la un moment dat să-și țină sub control problema medicală.

Individul a explicat că intenția lui nu a fost să răpească fetița, ci doar să se apropie suficient de mult de ea pentru ca aceasta să-l poată vedea în momentele de intimitate. Bărbatul a mărturisit că, în momentul în care s-a apropiat de copil, nu avea o ținută decentă, iar fetița este posibil să fi observat ceea ce face în mașină.

După acest eveniment, fetița de 12 ani a avut nevoie de terapie, fiind diagnosticată cu tulburare acută de stres posttraumatic, cu tulburări neorganice de somn, tulburări de adaptare, fiindu-i recomandat psihoterapia comportamentală, evitarea psihotraumelor şi tratament medicamentos pentru lipsa de somn, existând legătura de cauzalitate între faptele săvârșite şi prejudiciu, astfel cum rezultă din probele administrate, potrivit rejust.ro.

Instanța Curții de Apel a judecat fapta pentru care individul a fost deferit justiției și anume tentativă de răpire de libertate, invocând lipsă de probe pentru o condamnare.

”....instanţa de apel are convingerea că minora a perceput conduita inculpatului ca fiind una agresivă, derulată cu scopul de o răpi, la dosarul cauzei nu există alte probe din care să rezulte această variantă de derulare a evenimentelor. De altfel, chiar dacă atitudinea şi conduita inculpatului poate avea valoarea unui act de intimidare (agresator), la fel nu există probe în sensul că acesta a întreprins toate aceste demersuri în scopul răpirii minorei. Din declaraţia acestui inculpat rezultă că a procedat la interpelarea minorei strict pentru ca aceasta să asiste la actele sale de exhibiţionism”, a concluzionat instanța în motivarea sentinței de achitare, conform sursei citate.

În România, determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.