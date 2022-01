Fondul Proprietatea a vândut acțiuni de aproape 1 miliard de lei din OMV Petrom, una din cele mai mari companii românești și totodată cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est.

Înaintea vânzării, FP deținea 7% din capitalul OMV Petrom, companie controlată de grupul austriac OMV, cu 51,01%, și la care statul român deține 20,63%, prin Ministerul Energiei. Odată finalizată tranzacția, participația rămasă a Fondului în Petrom este de 1.688.548.078 acțiuni, reprezentând 2,98% din capitalul social al Petrom.

”Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea, în continuarea anunțului de lansare publicat în data de 19 ianuarie 2022, anunță acordul de a vinde un număr de 2.275.000.000 acțiuni ordinare, incluzând și exercitarea în proportie de 50% a optiunii de creștere a ofertei (în limba engleză “upsize option”) deținute de Fond în OMV Petrom, urmare a finalizării ofertei de plasament privat accelerat.

Prețul de vânzare al acțiunilor a fost stabilit la 0,43 lei/acțiune. Veniturile brute rezultate din tranzacție se ridică la 978.250.000 lei și vor fi utilizate pentru implementarea Mecanismului de Control al Discount-ului Fondului, prin finanțarea programului de răscumpărare, astfel cum a fost aprobat de acționarii Fondului, și plata potențialelor dividende către acționarii Fondului, în absența unor condiții sau circumstanțe excepționale de piață și sub rezerva oricăror restricții impuse de reglementările legale sau fiscale din România și a aprobării acționarilor”, arată un anunț postat de FP pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Petrom nu va încasa însă nicio sumă de bani ca urmare a tranzacției.

Compania are în acest moment o valoare de piață de 26,62 miliarde lei.

De altfel, FP încearcă de multă vreme să își ”facă exit-ul” din companiile românești în care este acționar minoritar.

OMV Petrom este una din cele mai mari companii din România, cu un aport important în Grupul austriac OMV. Pe 3 februarie 2022 urmează să își publice rezultatele financiare preliminare aferente anului 2021.

Reamintim, premierul Nicolae Ciucă a avut o întrevedere, pe 10 ianuarie 2022, cu CEO al companiei OMV Petrom, Christina Verchere. Reprezentanţii OMV Petrom au prezentat atunci planul de dezvoltare a investiţiilor în România pentru orizontul 2030, în acord cu obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Strategia 2030 a OMV Petrom reflectă planurile de creştere ale companiei şi angajamentul său faţă de tranziţia energetică. Compania are un plan privind operaţiunile cu emisii net zero până în 2050 şi investiţii de 11 miliarde euro până în 2030, cel mai mare plan de investiţii private în sectorul energetic din România. Din total, compania va investi 3,7 miliarde euro pentru proiecte cu emisii de carbon reduse şi zero până în 2030.

Compania va pune în funcţiune mai mult de 1 GW de capacitate de energie din surse regenerabile în România până în 2030 şi intenţionează să depăşească 15% biocombustibil din producţia totală de combustibil în 2030. Ponderea gazului natural în mixul de producţie de hidrocarburi al companiei va creşte până la aproximativ 70%, ţinând cont de rolul esenţial al gazelor naturale de combustibil de tranziţie în mixul energetic din România.

Strategia este construită pe trei direcţii: Tranziţia către o afacere cu emisii de carbon reduse şi zero, Dezvoltarea regională a gazelor naturale, Optimizarea afacerii tradiţionale.

A scăzut numărul de angajați

Grupul OMV Petrom a realizat în primele nouă luni din 2021 un profit net de 1,67 miliarde lei, în creştere cu 103% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, când rezultatul net s-a ridicat la 826 de milioane de lei.

Veniturile din vânzări au crescut în perioada ianuarie-septembrie 2021 cu 13%, la 17,04 miliarde lei, de la 15,12 miliarde lei în perioada ianuarie-septembrie 2020.

Numărul de angajaţi la nivel de grup a scăzut cu 30%, la 8.205, de la 11.798 angajaţi în septembrie 2020.

Producţia totală de hidrocarburi a grupului a scăzut cu 10%, la 35,97 milioane barili echivalent petrol, de la 40,09 milioane bep în primele nouă luni din 2020. Producţa de gaze naturale a scăzut cu 11% în primele nouă luni, la 2,82 miliarde metri cubi.

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 787 benzinării, la sfârşitul lunii septembrie 2021, sub două branduri, OMV şi Petrom.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de aproximativ 32 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005-2020.