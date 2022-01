A doua cea mai afectată țară de pandemie din lume a anunțat primul deces provocat de tulpina Omicron

Ministerul Sănătății din India a anunțat miercuri, 5 ianuarie, primul deces în rândul unei persoane infectate cu tulpina Omicron. Victima era un bărbat care suferea de diabet.

Conform declaraţiilor făcute de un oficial indian la o conferinţă de presă, bărbatul, o persoană în vârstă, a murit din cauza unui atac de cord în urmă cu câteva zile, iar teste genetice au arătat ulterior că acesta fusese infectat de varianta Omicron.

În ultimele patru zile, numărul total al noilor infectări cu SARS-CoV-2 din țară s-a dublat, ajungând la 58.097 de cazuri.

În ceea ce privește infectările cu tulpina Omicron, la mai puțin de o lună după confirmarea primului caz, acestea au crescut la 2.135.

Ads

Oficiali guvernamentali au declarat unor surse că numărul cazurilor zilnice de COVID-19 din cel de-al treilea val pandemic din India ar putea să depăşească recordul de 414.000 de cazuri stabilit într-o singură zi în mai 2021. Ei au avertizat, totodată, că mulţi indieni nu iau în serios riscurile provocate de varianta Omicron şi nu poartă măşti sanitare, întrucât majoritatea cazurilor raportate până în prezent au constat în forme uşoare ale bolii.

Un oficial indian de rang înalt, Vinod Kumar Paul, a refuzat să estimeze perioada în care va fi atins un nou vârf al infectărilor, dar, potrivit declaraţiilor sale, chiar şi cazurile uşoare de COVID-19 pot să pună o presiune importantă pe sistemul medical din ţară.

”Nu e timpul să ne culcăm pe o ureche”, a declarat el într-o conferinţă de presă săptămânală, adăugând că varianta Omicron provoacă o creştere importantă a numărului de infectări în oraşele indiene. ”Sănătatea nu este un bun dobândit de la sine. Nu cunoaştem multe detalii, iar sistemul medical poate fi copleşit, familiile voastre pot fi copleşite”, a adăugat el.

Ads

Cu toate acestea, guvernul indian a redus durata carantinei la domiciliu pentru pacienţii cu forme uşoare şi cei asimptomatici la o săptămână, de la zece zile, respectiv 14 zile de izolare prevăzute în dispoziţiile precedente

În pofida creşterii numărului de infectări şi a restricţiilor privind călătoriile anunţate în mai multe regiuni ale Indiei, partidele politice au continuat să organizeze mitinguri importante înaintea alegerilor statale programate în săptămânile şi lunile următoare.

Reprezentanţii autorităţilor medicale intenţionează să se întâlnească cu oficialii Comisiei Electorale în cursul zilei de joi pentru a discuta această chestiune, după ce experţii în sănătate au formulat îngrijorări legate de posibilitatea ca aceste mitinguri să provoace o nouă creştere bruscă a numărului de infectări în India, aşa cum s-a întâmplat în lunile aprilie şi mai din 2021.

Miercuri, statul Tamil Nadu din sudul ţării, în care se află fabricile unor companii importante, precum Renault-Nissan, Eicher Motors, Hyndai Motors, Caterpillar Inc şi Foxconn, a anunţat o zi de lockdown pentru duminică şi interdicţii de circulaţie pe timpul nopţii, cu anumite excepţii prevăzute pentru angajaţii din sectorul industrial.

Ads

Multe alte state şi oraşe indiene au decretat la rândul lor interdicţii privind circulaţia persoanelor pe timpul nopţii şi închiderea şcolilor.

Între timp, experţii în sănătate au cerut spitalelor să se pregătească pentru o nouă creştere a numărului de infectări.

All India Institute of Medical Sciences din New Delhi a anulat concediile de iarnă ale angajaţilor săi pentru perioada 5-10 ianuarie. Mulţi medici şi infirmiere din India au contractat virusul în ultimele zile.

Autorităţile indiene, în special cele din New Delhi, au declarat în repetate rânduri că doar persoanele care necesită monitorizare medicală permanentă trebuie să meargă la spital, iar pacienţii cu forme uşoare de COVID-19 ar trebui să rămână în convalescenţă în locuinţele lor.

New Delhi a înăsprit măsurile privind limitarea răspândirii noului coronavirus marţi, ordonând rezidenţilor să stea acasă pe durata weekendurilor, pe lângă adoptarea interdicţiei de circulaţie pe timpul nopţii.

India a raportat peste 35 de milioane de cazuri de COVID-19, al doilea bilanţ din lume după cel înregistrat de Statele Unite. Ministerul Sănătăţii a raportat 534 de decese noi miercuri, iar bilanţul total al victimelor confirmate pe durata pandemiei de coronavirus în această ţară a urcat la 482.551.