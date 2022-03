Om de afaceri rus ucis alături de soție și cei doi copii. Cei patru au fost înjunghiați mortal în locuința deținută în Nijni Novgorod

Vasily Melnikov, proprietarul companiei farmaceutice Medstom, a fost ucis miercuri, 23 martie, alături de soția și cei doi copii ai săi, în orașul rusesc Nijni Novgorod.

Cele patru victime ar fi fost înjunghiate de mai multe ori, până la moarte, în propria locuință, potrivit presei din Rusia.

The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022