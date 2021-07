De patru ori campioană olimpică la canotaj, Viorica Susanu a trecut prin clipe grele până să ajungă pe podium.

Sportiva a fost la un pas să nu ajungă la Sydney, locul unde a obținut prima medalie de aur la Jocurile Olimpice. O accidentare la braț a chinuit-o mai multe luni în anul 2000.

Într-un interviu pentru Ziare.com, Viorica Susanu deplânge situația sportului românesc și cere investiții urgente pe toate planurile.

Cum ați ajuns la canotaj?

Viorica Susanu: La vârsta de 16 ani și 3 luni. Am ajuns la canotaj dintr-o întâmplare. Nu aveam o imagine prea clară la ce înseamnă acest sport.

Întâlnirea cu primul meu antrenor s-a întâmplat prin profesorul meu de istorie care mereu îmi spunea să fac sport, că e păcat de fizicul meu.

Înainte de canotaj am făcut 5 ani de atletism. Am practicat și pentru o scurtă perioada volei.

Aveti patru medalii de aur la Jocurile Olimpice! Cum a fost drumul până acolo?

A fost greu. Muncă, muncă și iar muncă. Prima mea amintire de Sydney, unde am obținut și primul aur olimpic, a fost că acel an am suferit o accidentare urâtă, prin primăvară am avut ruptură fibrilară la umărul drept. Cinci luni am stat pe uscat. Am avut mult de tras.

Ce vă mai amintiți de la primul aur olimpic?

La Sydney, stăteam în cameră cu Geta Andrunache, și ea câștigase medalia de aur la doi rame. A vrut să pun și eu mâna pe ea și nu am vrut. I-am spus că o să pun mâna pe aurul meu și așa a fost. Am controlat cursa, ne-a iesit totul bine. Nu ne-a luat nimeni și nimic prin surprindere! A fost totul bine.

Primul lucru pe care l-am facut după ce am ieșit campioane olimpice a fost să-l aruncăm pe antrenor în apă.

La Atena cum a fost?

Pentru mine, competiția din 2004 a fost o piatră de încercare. Cu o săptămâna înainte să plecăm am fost acuzată de dopaj. Am avut noroc că COSR și colegele mele au crezut în mine. Lucrurile s-au dovedit că nu sunt adevărate. În anul cu Jocurile Olimpice, eram testate de câteva ori pe lună și de WADA și de ANAD. Până la urmă a fost totul bine și am câștigat din nou aur!



Viorica Susa si echipa de 8+1, medalie de aur la Atena 2004. FOTO: COSR

Ce așteptări avem de la Tokyo?

Avem o echipă tânără, cu dorintă puternică de a reuși, cu voință. Avem nouă bărci calificate, cel putin cinci să vină cu medalie. Sunt foarte bine motivați, foarte bine pregătiti! Eu sunt sigură ca vom avea medalii...și de aur!

Cum credeți ca va fi această ediție a Jocurilor Olimpice, fără spectatori?

Atipică. Va fi ceva total diferit. Nu s-a mai întâmplat așa ceva.

Cum a fost perioada aceasta legată de pandemia de COVID – 19?

A fost ceva dificil! S-au sistat toate activitățile sportive în acele două luni cât a fost starea de urgență.

Noi la Dinamo nu am mai avut obiectul muncii și am fost trimiși pe stradă. A fost prima dată cand ca polițistă am făcut lucrul acesta. A fost o experiență inedită. Am avut și norocul să fiu repartizată aproape de casă!



Viorica Susanu. Foto: Facebook / Viorica Susanu

Ce părere aveți de sportivul român, de sportul românesc?

Suntem departe de ceea ce au reușit alte țări. Noi am avut școala în toate sporturile, dar acum suntem departe, mă repet. Ceilalți au investit în știință, și-au dat seama că organismul capătă uzură. Când iei un copil la loturile naționale, trebuie să-l vezi, să-l analizezi, să vezi tot ce îi trebuie!

Acum și copiii de la țară sunt sfrijiți, înainte veneau și rupeau norii

Eu sunt convinsă ca suntem un popor talentat, dar trebuie investiții și nu doar în infrastructură, în tot ceea ce înseamnă sportul.

Mai exact...

Pai de exemplu, antrenamentul nu constă în ziua de azi doar că mă duc în apă. Antrenamentul constă și în psiholog, în medic, in nutriționist, în preparator fizic și în tot personalul auxiliar.

Pe vremea mea, antrenorul făcea totul...

VIORICA SUSANU s-a născut la 29 octombrie 1975 la Galați.

Perfomanțe la Jocurile Olimpice

AUR

Sydney 2000 (opt rame cu cârmaci 8+)

Atena 2004 (opt rame cu cârmaci) și (doi rame 2-)

Beijing 2008 (doi rame 2-)