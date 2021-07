Tricolorii si-au ales numerele de pe tricouri pentru turneul olimpic de la Tokyo. Cine va fi decarul Romaniei

"Tricolorii" si-au ales numerele pentru meciurile de la Jocurile Olimpice, iar numarul 10 i-a revenit mijlocasului Andrei Ciobanu de la Farul Constanta, conform news.ro.

Vor fi 18 jucatori pe foaia de partida, acestia vor fi alesi in preajma jocului, iar foaia oficiala poate fi modificata de la meci la meci.

Lotul Romaniei pentru Jocurile Olimpice:

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanta), Mihai Popa (Astra), Stefan Tarnovanu (FCSB);

FUNDASI: Andrei Ratiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucuresti), Andrei Chindris (FC Botosani), Virgil Ghita (Farul Constanta), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc (Farul Constanta), Florin Stefan;

MIJLOCASI: Andrei Ciobanu (Farul Constanta), Marius Marin (Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franta), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Baluta (Brighton/Anglia), Eduard Florescu (FC Botosani), Antonio Sefer (Rapid Bucuresti);

ATACANTI: George Ganea (Farul Constanta), Andrei Sintean (Hermannstadt).

Turneul Olimpic de fotbal va avea loc in perioada 21 iulie - 7 august 2021. In urma tragerii la sorti, Romania a fost repartizata in grupa B alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras.