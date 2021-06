Atentie, tricolori! Super-fotbalistii din Premier League care vor juca pentru Noua Zeelanda la Olimpiada

Noua Zeelanda este prima nationala din Grupa B a turneului olimpic masculin de fotbal care si-a anuntat componenta lotului in vederea participarii la JO 2020.

Reprezentativa Romaniei face parte din aceeasi grupa cu Noua Zeelanda, serie in care se mai afla Coreea de Sud si Honduras.

Selectionerul neo-zeelandez Danny Hay a convocat 18 jucatori sub 24 de ani, cu trei exceptii, permise de regulamentul Olimpiadei. Este vorba despre fundasii Michael Boxall si Winston Reid (ambii de 32 de ani) si de atacantul Chris Wood (29 de ani).

De altfel, ultimii doi sunt cei mai experimentati fotbalisti ai Noii Zeelande, legitimati la echipe din Premier League. Reid este in proprietatea lui West Ham (imprumutat sezonul trecut in liga a doua, la Brentford, formatie care a promovat), iar Wood este o piesa de baza in angrenajul ofensiv al lui Burnley.

Turneul olimpic de fotbal va incepe la 22 iulie, iar Romania va juca, in ordine, cu Honduras, Coreea de Sud si Noua Zeelanda, primele doua clasate urmand sa se califice in sferturi.