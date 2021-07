Nationala a jucat ultimul amical inainte de Olimpiada de la Tokyo. Tricolorii lui Radoi n-au gasit drumul spre gol

Echipa olimpica de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate meciul amical sustinut, marti, cu formatia similara a Arabiei Saudite, 0-0, la Mogosoaia, aceasta fiind ultima verificare inainte de debutul al JO 2020, conform agerpres.ro.

Cele doua echipe calificate la JO de la Tokyo au incheiat la egalitate si sambata, tot la Mogosoaia, 1-1.

In prima repriza, Sintean a reluat slab din 11 metri, dupa o recuperare a lui Ratiu (min. 8). Apoi, Vali Gheorghe nu a reusit sa reia din apropiere centrarea ideala a lui Sintean (10). Sauditii au avut si ei momente bune, o reluare cu capul puternica, dar pe langa poarta (23) si un sut slab, pe jos si pe centrul portii, respins de Marin (29).

Ratiu a sutat din voleu, dar un fundas oaspete a respins in corner, la ultima ocazie notabila a primei reprize (40).

Cea mai mare ocazie din repriza secunda a fost ratata de Valentin Gheorghe, singur cu portarul (55). Si sauditii au irosit o ocazie buna in minutele aditionale, sutand peste poarta din doar cativa metri, dupa o minge respinsa de portar.

Romania a inceput cu M. Popa - Ratiu, Pascanu, Ghita, Fl. Stefan - M. Marin, M. Dulca - Sefer, A. Ciobanu, V. Gheorghe - Sintean. Au mai jucat: G. Ganea, I. Gheorghe, A. Chindris, Al. Dobre, R. Deaconu, T. Baluta, R. Grigore si Ed. Florescu.

Lotul echipei Romaniei este compus din urmatorii jucatori:

portari: Marian Aioani, Mihai Popa, Stefan Tarnovanu;

fundasi: Andrei Ratiu, Ricardo Grigore, Andrei Chindris, Virgil Ghita, Alexandru Pascanu, Radu Boboc, Florin Stefan;

mijlocasi: Andrei Ciobanu, Marius Marin, Marco Dulca, Alexandru Dobre, Valentin Gheorghe, Ion Gheorghe, Tudor Baluta, Eduard Florescu, Antonio Sefer, Ronaldo Deaconu;

atacanti: George Ganea, Andrei Sintean.

Selectionata olimpica a Romaniei s-a reunit la 30 iunie la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia, acolo unde se pregateste in regim inchis pana la plecarea in Japonia, programata pe 15 iulie.

Conform regulamentului, pentru editia din acest an a Jocurilor Olimpice sunt eligibili jucatorii nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997. Din cei 18 jucatori plus 4 rezerve, maximum 3 pot fi peste limita de varsta.

Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in 2020, au fost amanate pentru anul acesta din cauza pandemiei. Turneul de fotbal va debuta pe 21 iulie si se va incheia pe 7 august. Romania s-a calificat in urma prestatiei echipei nationale Under-21 la Campionatul European de tineret din 2019, cand a ajuns in semifinale. Selectionata de fotbal a Romaniei revine la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 57 de ani.

Romania face parte din Grupa B la Jocurile Olimpice, alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras.

Programul meciurilor in grupa Romaniei:

Joi 22 iulie

Noua Zeelanda - Coreea de Sud (ora locala 17:00, Kashima)

Honduras - Romania (ora locala 20:00, Kashima)

Duminica 25 iulie

Noua Zeelanda - Honduras (ora locala 17:00, Kashima)

Romania - Coreea de Sud (ora locala 20:00), Kashima)

Miercuri 28 iulie

Romania - Noua Zeelanda (ora locala 17:30, Sapporo)

Coreea de Sud - Honduras (ora locala 17:30, Yokohama).