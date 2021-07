Ce spun fotbaliștii naționalei înaintea debutului la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Jucătorul Virgil Ghiţă a declarat, marţi, că are încredere în el şi în coechipierii săi din naţionala olimpică a României şi crede că meciurile de la Jocurile Olimpice vor fi foarte grele.

"Zboul a fost lung, mă aşteptam să fie mai rău, am stat înghesuiţi, am dormit, ne-am jucat, ne-am făcut şi prieteni printre ceilalţi sportivi români. Cred că m-aş putea adapta să joc aici, dar pe finalul carierei.

Am încredere în mine şi în coechipierii mei, emoţiile prea mari nu îşi au locul acum. Vom avea meciuri foarte grele şi cred că vor fi dueluri foarte tari. Am învăţat de la domnul Hagi să fiu modest, orice jucător, oricât de mare este, trebuie să lase loc de Bună ziua. Am învăţat la academie şi mentalitatea de învingător şi că trebuie să dăm totul pentru fotbal, pentru că vom primi înzecit înapoi. Fanilor le transmit să ne urmărească pentru că vom da totul pentru ei", a declarat Ghiţă, conform FRF TV.

La Jocurile Olimpice, România va juca în faza grupelor cu Honduras (22 iulie, ora 14.00), Coreea de Sud (25 iulie, ora 14.00) şi Noua Zeelandă (28 iulie, ora 11.30).