Masuri drastice la Jocurile Olimpice de la Tokyo: fara saruturi, fara imbratisari, fara alcool

Fara alcool, fara imbratisari, fara aclamatii, fara autografe: organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au dezvaluit miercuri noi reguli foarte stricte pentru spectatorii "Jocurilor Olimpice Pandemice", cu o luna inainte de ceremonia de deschidere.

Presedintele comitetului de organizare, Seiko Hashimoto, a declarat ca "starea de spirit festiva va trebui eliminata" pentru a gazdui Jocurile in conditii de siguranta, recunoscand ca organizatorii vor trebui sa fie "creativi" pentru a instaura o atmosfera pozitiva, informeaza lefigaro.fr.

Oficialii olimpici au decis luni sa permita maxim 10.000 de spectatori, dar Hashimoto i-a avertizat sa nu se astepte la felul de petrecere la care au dreptul in prezent fanii fotbalului la Euro-2020. "In Europa se sarbatoreste. Din pacate, s-ar putea sa nu putem face la fel", a spus ea.

Probleme la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Un antrenor ugandez vaccinat a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la sosirea in Japonia

In Japonia, spectatorii vor trebui sa indeplineasca mai multe cerinte anti-Covid pentru a intra la locurile competitiilor. Oricine inregistreaza o temperatura a corpului peste 37,5 grade in timpul a doua verificari separate va avea intrarea refuzata, la fel ca oricine care tuseste sau nu poarta o masca. Persoanele nu isi vor primi banii inapoi daca intrarea le va fi refuzata.

Odata ajunsi in incinte, spectatorii vor putea aplauda, dar nu vor avea dreptul sa-i incurajeze pe sportivi sau "sa intre in contact direct cu alti spectatori" si vor fi sfatuiti sa mearga direct acasa dupa competitii.

De asemenea, va fi interzis sa se solicite autografe sau "sa exprime sprijin verbal", sa fluture stegulete sau sa se angajeze in "orice forma de aclamatie".

La Jocurile Olimpice, spectatorii vor trebui sa se descurce si fara alcool, ceea ce este permis la alte evenimente sportive care au loc in prezent in Japonia. Aceasta interdictie a fost decisa "pentru a atenua cat mai mult posibil preocuparile publicului", a explicat presedintele Tokyo-2020. "Oamenii pot simti bucurie in inimile lor, dar nu pot fi zgomotosi si trebuie sa evite multimile", a spus ea, adaugand: "Depunem mult efort in gasirea unui nou mod de a sarbatori".

Jocurile Olimpice vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august.