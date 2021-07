Vom avea Olimpiada fara spectatori? Cand se va lua decizia finala

Guvernul Japoniei analizeaza propunerea de a interzice prezenta fanilor autohtoni la toate intrecerile din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, pentru a diminua nelinistea populatiei privind raspandirea noului coronavirus, conform ziarului Mainichi, citat de Reuters.

Expertii medicali sustin de cateva saptamani disputarea Olimpiadei de vara fara spectatori, pentru a minimiza riscurile de infectie, dupa ce organizatorii niponi au interzis deja fanii straini si au stabilit o limita a fanilor de 50% pe arenele olimpice, pentru a limita focarele de infectie cu COVID-19.

Ads

Mainichi, care citeaza surse guvernamentale, relateaza ca asemenea discutii sunt partial rezultatul unor consideratii politice, dupa ce partidul premierului Yoshihide Suga nu a reusit sa obtina majoritatea la alegerile din Tokyo, desfasurate duminica. Votul, dinaintea alegerilor generale de la finele anului, a fost vazut ca o reflectie a nemultumirii unor votanti fata angajamentul guvernului in lupta contra pandemiei.

Ca raspuns la relatarile ziarului nipon, Comitetul de organizare Tokyo 2020 a precizat ca restrictionarea numarului de spectatori, inclusiv absenta spectatorilor de la competitii, se va baza doar pe continutul starii de urgenta sau al altor masuri relevante care vor putea intra in vigoare oricand dupa 12 iulie.

Se asteapta, ca joi, guvernul Japoniei sa extinda starea de semi-urgenta la Tokyo si trei prefecturi vecine dupa data de 11 iulie, cand se preconiza finalizarea acestei stari, conform unor surse guvernamentale.

Kyodo a relatat ca prelungirea starii de semi-urgenta va fi de cel putin o luna, astfel ca va coincide cu Olimpiada, care se va incheia pe 8 august.

Decizia privind prezenta spectatorilor in arenele olimpice va fi anuntata joi dupa cinci zile de discutii, in acea zi urmand sa soseasca la Tokyo si germanul Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic.

La incheierea discutiilor de marti, purtatorul de cuvant al premierului japonez, Katsunobu Kato, a admis ca desfasurarea Jocurilor fara spectatori este una dintre optiuni.

Shigeru Omi, consilier guvernamental pe sanatate, a declarat miercuri intr-o comisie parlamentara cat de importanta a fost reducerea numarului de oficiali sau a altor invitati la olimpiada.

''Am spus ca este preferabil ca evenimentul sa se tina fara spectatori. Am cerut multora sa ia masuri pentru a preveni raspandirea infectiei. Imaginile cu spectatori vor transmite un mesaj contradictoriu multor oameni. In formularea reactiei noastre contra pandemiei de coronavirus, sentimentele oamenilor joaca un rol foarte important'', a spus Omi.

Organizatorii de la Tokyo au cerut deja publicului sa nu se stranga pe strazi pentru a asista la cursele de maraton de la Sapporo, una din probele cele mai emblematice ale Jocurilor.

Ads

Guvernul metropolitan al Tokyo a decis in plus ca stafeta tortei olimpice, care va ajunge vineri in capitala Japoniei, sa nu se desfasoare pe drumurile publice.

De la inceputul pandemiei, Japonia a inregistrat peste 800.000 de cazuri de COVID-19 si 14.800 de decese, in timp ce campania de vaccinare a avut un ritm foarte scazut, doar un sfert de populatie primind cel putin o doza.