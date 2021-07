Se înmulțesc cazurile de coronavirus în Satul Olimpic de la Tokyo. Câte teste pozitive au anunțat organizatorii Olimpiadei

Antrenorul ceh de volei pe plajă Simon Nausch a fost testat pozitiv cu Covid-19 în Satul Olimpic. Luni, jucătorul ceh de volei pe plajă, Ondrej Perusic, a fost deja testat pozitiv la coronavirus, conform news.ro.

"Dat fiind că am avut cazuri în echipă, am încercat să fim extrem de prudenţi. Din nefericire nu s-a putut, dar sunt mulţumit că am fost plasat în izolare înainte de a pune în pericol participarea altcuiva la JO", a declarat Nausch.

Marţi dimineaţă, organizatorii JO anunţaseră nouă cazuri pozitive de Covid-19.