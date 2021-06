In urma cu 45 de ani, Nadia Comaneci rescria istoria giminasticii, castigand prima nota de 10.00 din istoria acestui sport.

Performanta de la Montreal i-a adus faima Nadiei, insa din perspectiva vietii de zi cu zi nu multe s-au schimbat in bine. Ba din contra.

Antrenorul ei, Bela Karolyi, simtea ca i se acorda o importanta mult prea mare gimnastei, si se "razbuna" pe Nadia cu "sesiuni" de infometare si jigniri.

Atat de mult il ura Nadia pe antrenorul ei intrucat in septembrie 1977, la 15 luni dupa performanta de la Montreal, ea a fugit efectiv din Centrul National Sportiv "23 August" cu o zi inainte ca delegatia sa plece in Mexic la un turneu demonstrativ.

Episodul e evocat de Stejarel Olaru in cartea "Nadia si Securitatea".

"Eu am fugit, am mers intai la gara, apoi nu stiu cum am ajuns pe Calea Victoriei pe jos. Am mers la alimentara si mi-am cumparat cascaval ca nu mai puteam de foame", va marturisi Nadia mai tarziu.

"Nadia a ajuns la Benone Sinulescu dupa ce a reusit sa-i afle numarul de telefon, iar artistul s-a deplasat cu un taxi sa o recupereze din oras", se arata in carte.

Benone a dus-o pe gimnasta acasa la el, apoi a sunat-o pe mama acesteia, Stefania.

Discutia dintre Benone si mama Nadiei a fost interceptata de Securitate."La mine era deja casa plina de la inceput, adica vorba aia, eu sunt ditamai bardul. Karolyi i-a vorbit urat, ca vei manca aer, dar numai o gura, ca doua te ingrasa".

Inainte sa anunte autoritatile, care erau deja in alerta, Benone Sinulescu a incercat sa o incurajeze pe gimnasta de nici 16 ani.

Ads

Intr-o discutie ulterioara, el a asigurat-o pe mama Nadiei ca i-a dat sa manance si ca a incercat sa o linisteasca.

Benone. "A plecat linistita, a mancat la mine bine"

Mama Nadiei: A doua zi a avut cu un kilogram, doua in plus.

Benone: Lasa ca le da ea inapoi.

Mama Nadiei: Acolo ii da aer.

Benone: Mi-a fost mila, pe cuvant.

Mama Nadiei: Prin cate a trecut copilul asta.

"Relatia dintre Bela Karolyi si Nadia Comaneci devenise atat de tensionata in 1977, incat cei doi nu mai puteau lucra impreuna. Pur si simplu nu se mai suportau"

Stejarel Olaru, Nadia Si Securitatea