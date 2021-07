Mirel Rădoi și-a făcut calculele pentru calificarea în sferturi la JO 2020. Când și cu cine joacă România în următorul meci

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat vineri că naţionala olimpică a României a dat dovadă de unitate de grup, determinare şi sacrificiu la meciul cu Honduras, scor 1-0, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, conform news.ro.

"Victoria nu vine niciodată uşor. A fost unitate de grup, determinare, sacrificiu. Jucătorii au avut curaj şi personalitate. Am cedat iniţiativa, nu suntem la un nivel fizic foarte bun, dar sperăm de la meci la meci să mai acumulăm ceva.

Ads

În următoarele două partide, cu trei puncte, prin jocul rezultatelor, ne putem califica mai departe. Am primit multe urări de la delegaţia României, ne bucurăm că am debutat cu dreptul. Deja suntem câştigători, am venit aici ca învingători, sunt sigur că mai putem reuşi ceva", a declarat Rădoi la TVR.

România a învins, joi, la Kashima, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa Hondurasului, în prima etapă a Grupei B a turneului olimpic. Fotbaliştii au fost primii sportivi români care au intrat în competiţie la JO de la Tokyo.

A marcat: Oliva '45+1 (a).

România este prezentă la turneul olimpic de fotbal pentru prima oară după 57 de ani.

În celălalt meci al grupei, Noua Zeelandă a învins Coreea de Sud, tot cu 1-0.

Clasament: 1-2. România, Noua Zeelandă - 3 puncte, 3-4. Coreea de Sud, Honduras - niciun punct. În sferturi se califică primele două clasate.

Următoarele partide din această grupă vor avea loc duminică, după următorul program:

Ora 11.00: Noua Zeelandă Honduras;

Ora 14.00: România - Coreea de Sud.