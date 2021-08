O norvegian a arătat lumii cum se poate bate un record mondial: “M-am pregătit ca un maniac. Nu dormeam noaptea” VIDEO

Norvegianul Karsten Warholm este noul campion olimpic la 400 de metri garduri.

Mai mult de atât, el a bătut propriul record mondial, fiind primul om care coboară sub 46 de secunde, mai precis 45.94.

Ce e însă mai impresionant e ambiția fără margini a acestui atlet.

“E de departe cea mai mare victorie pentru mine”, a spus Karsten Warholm, în vârstă de 24 de ani, multiplu medaliat la campionatele europene și mondiale.

“Am visat la asta ca un maniac și m-am pregătit ca un maniac. În fiecare noaptea adormeam gândindu-mă la asta. Mi-am petrecut tot timpul gândindu-mă doar la acest moment, vă spun”.

Norvegia ocupă locul 22 în clasamentul pe medalii, cu două medalii de aur, un argint și un bronz.

4️⃣5️⃣.9️⃣4️⃣ @kwarholm demolishes his own 400m hurdles world record by 0.76 seconds! 🤯

🇳🇴 @kwarholm 𝙤𝙗𝙡𝙞𝙩𝙚𝙧𝙖𝙩𝙚𝙨 400m hurdles world record with 45.94 to win highest quality 400m hurdles race in history at #Tokyo2020— World Athletics (@WorldAthletics) August 3, 2021