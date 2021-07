S-a dat primul aur la JO de la Tokyo! Cine l-a câștigat

Sportiva chineză Yang Qian este prima medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce a câştigat proba de puşcă 10 metri aer comprimat.

Sportiva chineză a fost urmată de rusoaica Anastasiia Galaşina şi de elveţianca Nina Christen.

Ea a fost la doar 1.1 puncte de a doborî și recordul mondial, deținut de Apurvi Chandella.

Din păcate, în această probă, Laura Ilie a ratat calificarea în finală.

She finished with an Olympic record 251.8 in the women's 10-meter air rifle. pic.twitter.com/k4nvNJBmhb— SportsCenter (@SportsCenter) July 24, 2021