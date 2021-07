Cât timp va lipsi Larisa Iordache, după calificarea eroică în finala de la bârnă a Jocurilor Olimpice

Larisa Iordache a concurat duminică în calificările concursului feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, reuşind să se califice cu a patra notă în finala de la bârnă programată pe 3 august la Ariake Gymnastics Centre. Ea a terminat concursul cu dureri evidente la glezna stângă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

''Este o entorsă metatarsiană şi i-au recomandat trei zile de pauză cu gheaţă şi fizioterapie. Larisa a fost cu medicul Dan Tănase (medicul şef al Echipei Olimpice a României) la policlinica din Satul Olimpic, i-au făcut RMN, o radiografie, ecografie. Ea are dureri mai vechi şi de asta am hotărât să facem un singur aparat. Nu e însă o problemă, principalul este să-i treacă inflamaţia de la picior. Dacă îi trece inflamaţia, Larisa ştie ce are de făcut, ştim şi noi ce avem de făcut şi nu e în pericol locul ei acolo sus pe podium. Totul e să fie ea sănătoasă, să treacă această inflamaţiile. Exerciţiile le ştie, le-a făcut de atâtea ori încât trei zile nu înseamnă prea mult pentru ea'', a declarat antrenorul lotului Cristian Moldovan, pentru Agerpres.

Antrenorul lotului olimpic de gimnastică feminină a apreciat că în finală Larisa are şanse la medalie şi că diferenţa se va face la execuţie: ''Exerciţiul Larisei a fost bun, au fost doar două elemente la care a avut mici ezitări şi coborârea, bineînţeles, unde a simţit durerea şi a fost greu pentru ea să fixeze aterizarea. Dar poate să-l facă şi mai bine şi medalia este posibilă. Finala va fi o finală foarte puternică, chinezoaica (Chenchen Guan) are o notă foarte mare de plecare şi o execuţie foarte bună, iar între celelalte gimnaste de la locul doi la opt sunt trei zecimi diferenţă. Diferenţa între sportive va fi făcută de execuţie''.