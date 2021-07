Echipament inedit pentru naționala de fotbal la debutul la Jocurile Olimpice

Fotbaliștii români revin joi, 22 iulie, în competiția olimpică după 57 de ani.

Îmbrăcați complet în albastru, cum s-a hotărât la ultima ședință tehnică, pe Kashima Stadium tricolorii vor da piept cu reprezentanții Hondurasului, în primul meci din grupa B, întâlnire transmisă în direct pe TVR 1, Eurosport și RRA, de la ora 14,00 (ora României).

După antrenamentul de aseară, selecționerul MIREL RĂDOI mai avea de clarificat doar două posturi pentru titularizare, primul 11 urmând a fi definitivat cu câteva ore înainte de meci.

La conferința de presă de ieri, Rădoi a spus că, după rapoartele fizice pe care le are, va păstra principiile sale de joc. ”Va trebui să alternăm momentele când facem presing și când ne retragem, pentru că e o temperatură diferită, o umiditate mult mai mare, iar jucătorii nu sunt la cel mai înalt nivel de pregătire, firește. Totuși, așa a fost și înainte de EURO U21 din 2019, am fost echipa cu cele mai puține zile de pregătire și cel mai mic coeficient UEFA și am devenit surpriza competiției. Sper să se întâmple la fel.

”După cele 10 partide disputate de Honduras pe care le-am analizat, pot spune că e o echipă care are automatisme foarte bune pentru dezvoltarea jocului în zonele 2 și 3, dacă o lași să paseze. În schimb, este o echipă care în momentul posesiei se deschide, așa că dacă reușim să recuperăm mingea foarte sus o putem prinde dezorganizată.

”Honduras are jucători foarte creativi de la mijloc în sus, dinamici. În ultima treime încearcă să creeze ocazii doar prin calitatea fotbaliștilor, fără automatisme și principii. Caută un-doi-uri sau șuturi, situații de unu contra unu pentru dribling. În plus, ce face Honduras și e important pentru orice echipă, termină foarte repede orice acțiune. E un lucru de învățat pentru că, dacă pierzi mingea și acțiunea nu e terminată, riști să fii prins de adversar.

”Coreea de Sud e favorită la locul 1 în această grupă pentru că au avut nevoie de mai puțin timp să se adapteze la fusul orar, cunosc particularitățile acestei zone unde jucăm, formează un lot foarte competitiv și puternic. Totodată, selecționerul lor este foarte bun. Celelalte 3 echipe cred că ne vom lupta pentru poziția secundă în grupă.

Mirel Rădoi este de părere că cine câștigă în meciul Honduras-România are foarte mari șanse să termine pe locul 2 în grupă, dar nu exclude că Noua Zeelandă poate fi marea surpriză. ”Se cunosc foarte puține informații despre această echipă, în platforma de monitorizare video există doar două partide amicale disputate de ei, iar din acele partide doar un jucător e în lotul de aici”, a mai spus selecționerul României.

Mijlocașul Marco Dulca a declarat că, în ciuda faptului că în Grupa B Coreea de Sud e considerată favorită, naționala României se va lupta pentru a-și apăra șansa de a se califica în faza următoare a competiției. ”Suntem motivați și vom încerca să avem un parcurs cât mai lung în competiție”, a spus Dulca.

O brigadă din Uruguay a fost delegată de FIFA la meciul României de astăzi cu Honduras, la centru fiind Leodan Gonzalez, în vârstă de 38 de ani.

Sursa foto. Frf.ro