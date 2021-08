O fostă campioană olimpică de gimnastică are probleme grave de sănătate.

Dana Sofronie a câștigat aurul la Atena, în 2004, și acum este internată într-un sanatoriu.

Fosta sportivă se luptă de ani de zile cu depresia. Ea a făcut anunțul pe rețelele de socializare.

"Da, sufar de depresie de ani buni. Este o boala greu de suportat daca nu este tratată.

La varsta de 8 ani au inceput insomniile care au continuat pana in ziua de astazi. Pana acum cativa ani am reusit sa tin insomniile sub control, dar, în timp, devenind foarte agresive, a trebuit sa apelez la ajutorul specilialistilor.

Simptome? Anxietate, izolare, dureri de picioare, nedorința de socializare, aproape o neputință de a merge, de a face pași, etc.

Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital și am reușit să îmi revin numai datorită ajutorului celor din jur, a dnei dr. Cotan Raluca și specialiștilor de la Centrul de Nevroze Predeal.

Mi-am luat inima în dinți și mi-am făcut curaj abia acum să scriu despre toate aceste lucruri în speranța că ajută pe cineva care simte la fel și care nu are curajul sa ceară ajutor. Fie ca de teama de a nu fi judecat, fie din alte motive, mulți oameni nu vorbesc despre asta cu cei din jur. Nu cer ajutor.

Este o luptă care se dă cu noi, în noi, dar e bine să avem alături oameni competenți care ne fac lupta mai ușoară. Este, totodată, un semn către cei dragi care sufera alaturi de noi", a scris fosta sportivă pe Facebook.

Ajunsă la 33 de ani, Dana Sofronie a făcut parte din echipa de gimnastică a României care a luat aurul la Jocurile Olimpice de la Atena. Tot acolo, ea a câștigat medalia de argint la sol.