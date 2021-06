Probleme la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Un antrenor ugandez vaccinat a fost testat pozitiv cu noul coronavirus la sosirea in Japonia

Un membru al echipei olimpice ugandeze, vaccinat, a fost testat pozitiv cu virusul Sars-CoV-2 la sosirea in Japonia, cu aproape o luna inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), informeaza AFP

Noua sportivi, antrenori si oficiali ai delegatiei din Uganda au ajuns, sambata dupa-amiaza, pe aeroportul Narita, din apropiere de Tokyo. Aceasta este a doua delegatie olimpica care ajunge in Japonia, dupa jucatorii de softball australieni, care au sosit la 1 iunie.

Decizie importanta luata de organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Persoana gasita infectata a fost testata de doua ori si plasata in izolare. Ceilalti membri ai echipei din Uganda au parasit aeroportul cu destinatia Osaka, unde se vor antrena inainte de Jocurile Olimpice.

Postul de televiziune japonez NHK a precizat ca toti membrii echipei ugandeze au fost vaccinati si au dat rezultate negative in tara lor, inainte de a pleca in Japonia. Delegatia ugandeza trebuia sa soseasca miercuri, dar zborul a fost anulat dupa o crestere a cazurilor de Covid-19 in tara de origine.

Potrivit CNN, persoana pozitiva este un antrenor, vaccinat cu AstraZeneca. Comitetul Olimpic Ugandez a precizat ca tehnicianul nu are simptome ale bolii Covid-19.

Intrega delegatie a Ugandei care va participa la JO de la Tokyo este formata din 26 de persoane si 30 de membrii ai staff-ului, toti fiind vaccinati cu doua doze.