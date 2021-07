BREAKING Jocurile Olimpice vor avea loc fara spectatori! Anuntul facut de autoritatile japoneze

Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor disputa fara spectatori.

Totul s-a hotarat intr-o sedinta a autoritatilor japoneze cu Comitetul Olimpic International in contextul pandemiei de COVID - 19.

"Am cazut de acord sa nu permitem accesul spectatorilor la Jocurile Olimpice", a spus Tamayo Mrukawa, ministru japonez responsabil cu Olimpiada, conform aljazera.com

Decizia a fost luata pentru a proteja capitala Japonei impotriva raspandirii variantei Delta a coronavirusului.

Masura de extindere a starii de urgenta, care va intra in vigoare luni, 12 iulie, va fi valabila pana pe 22 august, iar interzicerea prezentei spectatorilor pe arenele din capitala nipona da o noua lovitura unui eveniment care a fost amanat cu un an din cauza pandemiei.

Premierul japonez, Yoshihide Suga, a finalizat hotararea de declarare a starii de urgenta pentru Tokyo, precum si de a extinde una aflata deja in vigoare in Okinawa, in cursul unei reuniuni guvernamentale avand ca subiect masurile sanitare.

Aceasta va fi cea de-a patra stare de urgenta la Tokyo de la inceputul pandemiei, in primavara anului trecut, guvernul urmand, in principiu, sa interzica restaurantelor sa serveasca alcool si sa ramana deschise doar pana la ora 20:00.

Executivul nipon a dorit initial sa mentina capitala sub o cvasi-stare de urgenta, dar a fost fortat sa-si schimbe intentia din cauza cresterii accentuate a infectarilor.

Tokyo a raportat miercuri 920 de cazuri de COVID - 19 si autoritatile se tem de ce e mai rau.