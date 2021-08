Cum a fost primită acasă, în Bucovina, Ancuța Bodnar. Campioana olimpică a pășit pe covor roșu în curtea casei părintești VIDEO

Canotoarea Ancuța Bodnar a ajuns acasă după participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, fiind întâmpinată de familie și prieteni cu mare fast.

Bodnar, originară din localitatea suceveană Vatra Moldoviței, a coborât din mașină în fața casei părintești purtând la gât medalia de aur obținută la Tokyo.

Ads

Părinții i-au organizat o ceremonie emoționantă. Pe acordurile melodiei "We Are the Champions", canotoarea a traversat curtea casei pe un covor roșu, fiind așteptată de membri ai familiei și de apropiați cu buchete de flori și felicitări, porivit stirisuceava.net.

Mama campioanei i-a făcut și un tort special. "Stați să vă îmbrățișez pe toți. Astea-s lacrimi de bucurie!", le-a transmis Ancuța Bodnar celor care au așteptat-o.

Ancuța Bodnar și Simona Radiș, originară din Botoșani, au obținut singura medalie de aur de până acum a delegației României la Tokyo. Cele două s-au impus în proba de dublu vâsle.