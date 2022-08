Oligarhii ucraineni huzuresc în vacanțe pe Coasta de Azur în plin război cu Rusia. ”Exact când țara noastră are nevoie de bani, de ajutor din întreaga lume” VIDEO

Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au odihnit în masă pe Coasta de Azur pe fondul războiului pe scară largă împotriva Federației Ruse, care se desfășoară în Ucraina.

Potrivit jurnaliștilor de la publicația „Pravda ucraineană”, un număr „obscen de mare” de așa-numiți refugiați VIP din Ucraina s-au concentrat pe coasta mediteraneană a Franței. Echipa publicației a observat mașini de lux deplasându-se pe străzile din regiune în doar câteva zile, dar chiar și în această scurtă perioadă au reușit să înregistreze prezența unui număr semnificativ de oligarhi și politicieni ucraineni acolo.

Eroii poveștii, familia unui deputat al poporului, Hryhoriy Surkis. Potrivit presei, el, împreună cu fratele său, președintele FC „Dynamo”, Igor Surkis, precum și fiica sa, au stat în hotelul de lux ”Monte Carlo”, costul închirierii apartamentelor fiind de aproximativ 2 milioane de euro pe an. Frații Surkis sunt observați în mod regulat la cazinoul local, notează publicația.

Colegii lui Surkis din gruparea politică OPZZ au ales, de asemenea, să se odihnească pe Coasta de Azur în această vară, în special, Vadym Stolar (membru al Consiliului orășenesc Kiev) și Igor Abramovych (deputat al poporului). Acesta din urmă, potrivit jurnaliștilor, a închiriat o vilă în Cap Ferrat, care aparține bancherului rus Boris Davletyarov. Ziariștii l-au văzut pe Abramovici pe una dintre străzile din Cap Ferrat.

În plus, unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, avea iahtul în valoare de 113 milioane de dolari în largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym Yermolaev, deputat al Consiliului Regional Harkov Volodymyr Skorobogach și omul de afaceri Vitaly Khomutynnik, implicați în ancheta refugiaților VIP.

„Privind modul în care trăiesc elitele Ucrainei pe Riviera Franceză, simți un contrast grozav. În cele câteva zile în care am filmat, am văzut cam tot atâtea mașini cu numere de înmatriculare ucrainene câte au fost cu numere de înmatriculare elvețiene... Exact când țara noastră are nevoie de bani, de ajutor din întreaga lume. Aici, pe Riviera Franceză, se pare că cei care au câștigat mari averi în Ucraina înainte de război și care acum par să nu aibă mare nevoie de Ucraina, s-au stabilit aici”, scrie autorul anchetei, Mykhailo Tkach.