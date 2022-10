Mulți români și-au cumpărat o casă la țară în care își petrec weekendurile și vacanțele, în timp ce unii s-au mutat și au renunțat la viața din orașe.

Nu doar românii fac astfel de achiziții. Este cazul unei femei din Olanda care a mărturisit într-o postare pe Facebook că iubește România și urmează să cumpere o casă în mediul rural în luna noiembrie.

"Bună grup,

Sunt o olandeză îndrăgostită de România pentru 17 ani, și voi cumpără o casă la țară (lângă Orăștie) în noiembrie. Am nevoie de recomandările voastre: unde pot să cumpăr mobile și accessorii pentru casă (paturi, covoare, cuverturi, obiecte decorative etc) care NU sunt Jysk, IKEA, Pepco? Adică magazine mai tradiționale, mai autentice? Prefer să suport afacerile locale", a scris femeia pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas, de pe Facebook.

"Bun venit în România"

Mulți dintre membrii grupului o felicită pentru decizie și o ajută cu sfaturi.

"Poți căuta la târguri de vechituri și sunt grupuri locale cu acest specific, pe olx poți găsi."

"Mobilă nu am, dar am covoare vechi țesute de bunica soțului acum 100 de ani, câteva cearșafuri de pat, fețe de pernă și ștergare de in cusute și brodate de mână și diverse obiecte mici, vase, etc, dacă vă interesează."

"Cumperi mobilă veche, din lemn și o recondiționezi așa cum dorești tu. Bine ai venit!"

"Bun venit în România! Am o afacere cu flori și fac distribuție și în Orăștie. Acolo am întâlnit un om minunat, se numește Uricaru Cristina. Dna este preoteasă, soțul este și iconograf și am văzut niște lucrări minunate și sigur ar putea să vă ajute. În comunitățile sătești se întâmplă multe lucruri frumoase! Soțul doamnei este preot la Orăștioara de sus, o zonă spectaculoasă! Tot acolo este un producător de material dendrologic pentru grădini."

"În sat sau în apropiere, poți găsi tâmplari care să-ți facă mobila ce o dorești. Comanzi ce obiecte vrei și ți le poate face cum vrei tu."

"Felicitări pentru limba Română!! Și alegere!! Este un grup Troc se numește, oamenii schimbă între ei diferite articole. Dar recomand târguri pentru accesorii mobilă. Puteți întreba cei care lucrează cu lemnul dacă fac și mobilă."

"Faceți o vizită la Horezu, jud. Vâlcea."

"Încearcă pe olx pentru mobilă veche de lemn. Găsești și covoare, tablouri, mobilă bună de recondiționat etc. Pentru ceramică recomand Horezu sau artiști români care lucrează cu ceramică."

"Ne bucurăm că vii în România! Mai găsești pe olx mobilă de lemn (dar mai veche) mai sunt și ateliere unde se lucrează în lemn, dar e mai scump, nu prea e ceva organizat, stil magazin mare. Totul e cam de căutat, și puțin la risc, ca în România."

"Nu suntem din Evul Mediu?"

Femeia n-a scăpat nici de critici.

"Ca să vezi. Olandeză... din ăia care nu ne vreu în Europa vin să cumpere case la țară. Să locuiți în România vă place? Nu suntem din Evul Mediu?"