Oficialii Cupei Mondiale "umflă" cifrele fără nerușinare: ce s-a întâmplat la meciul Olandei

Reprezentativa Olandei a învins, luni, cu scorul de 2-0, selecţionata Senegalului, în grupa A de la Cupa Mondială.

Golurile meciului a fost marcat de Gakpo, în minutul 84, şi Klaassen (90+9).

Prezența pentru Senegal vs. Olanda a fost anunțată ca fiind de 41.721.

Capacitatea oficială a stadionului Stadionului Al Thumama din Qatar este de 40.000, iar arena a avut foarte multe locuri goale, așa cum lesne s-a putut observa.

