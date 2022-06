Înalt oficial al administraţiei de ocupaţie ruse, ucis de ucraineni la Herson: "A fost un atac direcţionat asupra unui angajat"

Un oficial al administraţiei de ocupaţie instalate de Rusia în regiunea Herson din sudul Ucrainei a fost ucis vineri, 24 iunie, într-un atac, au indicat autorităţile, relatează AFP.

”A fost un atac direcţionat asupra unui angajat al administraţiei civile şi militare, care l-a ucis”, a declarat administraţia locală pentru agenţia de presă rusă TASS.

Dmitri Savluchenko was the head of the Department of Family, Youth and Sports of the occupation administration of the Kherson region. pic.twitter.com/vPT0RK0lEl— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2022