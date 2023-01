Oferta de infarct primită de un român pentru sejurul all-inclusive pe litoralul românesc: "Cred că am greșit țara!"

Românii își fac rezervări deja pentru vacanțele din acest sezon estival. Unii preferă să le petreacă în Grecia, Bulgaria sau Turcia, iar alții și le petrec în țara noastră.

Un român a publicat oferta pe care a primit-o de la un hotel din Mamaia. 7 nopți în sistem all-inclusive, în perioada 26 iulie-2 august, pentru 3 adulți, ar costa 12.700 de lei, potrivit capturii postate de acesta pe Facebook.

"Cred că am greșit țara!", a scris autorul postării în textul care însoțește imaginea publicată pe grupul Am fost acolo.

"Nimic n-au învățat"

În comentarii, membrii grupului se arată revoltați de prețuri, iar unii amintesc cât au plătit pentru o vacanță în alte țări.

"Stau la turci o lună la all inclusiv și 5* cu banii ăia!"

"Am dat eu 2000 cu avionul, 7 nopți, 8 zile, în Alanya, 3 adulți."

"Mamă ce preț, păi noi am dat lovitura anului cu 900 euro 14 nopți, cu mic dejun, pe Coasta Etruscă și totul pe plajă direct."

"Este o glumă, cred! 127 milioane cu reducere de 43%, pentru 7 zile, 3 persoane?"

"Nu cred că este glumă! De revelion la Călimănești pentru 3 zile era 2400 lei de persoană!"

"Sper din suflet la fel de gol să fie litoralul anul ăsta, ca și în 2022. Nimic n-au învățat și sigur nimic n-au îmbunătățit. Cât naiba mai au de gând să o țină așa? Nu se poate așa ceva! Și tot românii nu-s patrioți că se duc unde văd cu ochii. Adică hai să fiu eu patriot pe banii și munca mea să cotizez la tine. Păi tu, hotelier, ce mama naibii de patriot ești?"

“Și dacă nu o cumpărăm, ci doar dormim 7 nopți în ea, cât e? “

"Mamaia sau Miami? Că nu mă prind"

"Noroc de reducerea de 43%."

"Absolut nerușinat. 1841 de lei pe zi? Mintea mea nu poate procesa asta."

"Salariul minim pe economie pentru o zi- doar o zi, la "minunatul" hotel?"

"La prețul asta, e greșită planeta."

"Wow, ce prețuri sunt în România? Am mers în Dubai în mai, 7 nopții cu mic dejun cu 2300€ plecare din Frankfurt."

"Aproape cât 2 sejururi de 10 zile în Zanzibar, acolo cu zbor dus -întors și demipensiune."

"Te duci în croazieră în Caraibe cu banii ăștia! Bieții hotelieri români au luat-o razna rău, rău. La fel și clienții, că sunt pline hotelurile de fitze, chiar și la "scorurile" astea!"

"Așa înțeleg hotelierii noștri să facă afaceri și să atragă turiști (ei se consideră elitisti-lumea bună) dar sunt hoteluri și mai scumpe în MAMAIA, pentru un studio 7 nopți dai și 16.000 lei cc. 3200 Euro, să fim serioși cu banii ăștia merg pe litoral în Israel, Maroc sau Tunisia aproape 1 lună, în hotel de 4 stele, la aceleași condiții, sau 2 luni pe litoral în țări ca Algeria, Bisau, insulele Capu verde, Sao tome în resorturi să nu mai vorbesc de Thailanda, Indonezia, Malaezia, Insulele Palau, Marshall etc unde ai parte și de experiența altor culturi."

"Și totuși, găsesc clienți, pentru că lumea încă nu a învățat să pună preț pe banii munciți. La acest preț, treceți liniștit granița spre huliții bulgari, greci sau turci, alegeți și în acest an un hotel pe plajă cu un rating bun, ca și în anii anteriori, și veți fi mult mai câștigat. Alegeri inspirate și un concediu plăcut.

PS. Au uitat să vă spună că la reducerea generoasă oferită, urmează să vă facă și o reducere la prețul parcării."

"Tot vina turiștilor. Prețuri până la cer, dar ei tot au fully booked. Ia să nu se mai ducă nimeni nicăieri pe litoralul nostru să vezi cum își revizuiesc comportamentul și prețurile. Prețuri mari și servicii de doi lei."

"Și eu ca prostul mi-am luat săptămâna trecută pentru Grecia în august, 7 nopți cu mic dejun inclus și resort cu piscină, la 1960 de lei!"

"Eu m-aș fi dus, dar nu îmi place mocheta din camera."

"Nuu, acum un an am cerut și eu oferta pentru 2 adulți și 2 copii și am crezut că nu văd bine când am primit oferta."

"Și se mai întreabă de la bulgari e full și la noi nu stăm pe litoral. Păi la așa prețuri mă duc și vizitez alte țări! Cu banii ăștia trăiesc 2 luni în altă parte."