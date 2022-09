Devalorizare totală la FCSB: jucătorul care s-a prăbușit de la 50 de milioane de euro la 5 bani!

Mijlocașul Octavian Popescu (19 ani) de la FCSB se află într-o evidentă prăbușire de formă, lucru remarcat inclusiv de patronul Gigi Becali, care a renunțat la ideea de a-l vinde cu o sumă exorbitantă.

Ads

Astfel, dacă în urmă cu câteva luni era evaluat de Becali la 50 de milioane de euro, Tavi Popescu a ajuns acum să fie apreciat doar la 5 bani.

„Nu cred, că nu ai pe cine să vinzi. Pe Coman nu-l văd să plece. De Tavi Popescu nici nu știu dacă la ora asta pot să spun că pot să cer măcar cinci bani pe el. Nu pot să spun asta.

După care...e posibil Cordea sau Olaru, dar dacă nu joacă echipa, jucătorii valoroși nu ies în evidență, nu marchează goluri. Nu cred că o să vând în iarnă”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, referindu-se la jucătorii pe care i-ar putea transfera în perioada următoare.

„Cu Tavi Popescu nu există grad de comparaţie pentru mine. Are viteză. Are viteză de deplasare, de reacţie, de execuţie, de gândire. Are 4 tipuri de viteză. Nu există nicun jucător, atacant, în lume care să fi făcut bani mulţi fără viteză. Nu există. 50 de milioane valorează Octavian Popescu”, spunea managerul Mihai Stoica la Orange Sport în urmă cu câteva luni.