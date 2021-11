Octavian Berceanu, după ce Garda de Mediu a catalogat drept „fum de grătar” o sesizare a acestuia: „Miștocari”

Fostul şef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a semnalat luni, 29 noiembrie, fum gros pe linia pistelor de pe Aeroportul Otopeni, considerând că acesta provine de la arderea unor deşeuri. Garda de Mediu a transmis că în zona respectivă mai multe persoane făceau un grătar.



Octavian Berceanu a postat pe pagina sa de Facebook că un fum gros şi negru se ridică pe linia pistelor de pe Aeroportul Otopeni.

“Exact pe linia pistelor de pe aeroportul Otopeni, fumul gros şi negru se ridică ca semn distinctiv al arderilor de deşeuri. Am sunat la 112, se vor deplasa pompierii, exerciţiu pe care-l face această instituţie zilnic, în Ilfov. Celelalte instituţii par paralizate! Oare ce impresie au piloţii şi turiştii străini care vin în România?”, a anunţat Octavian Berceanu.

Garda de Mediu a reacţionat tot printr-o postare pe Facebook, precizând că fumul provine de la un grătar.

“Până la această oră avem un singur incendiu raportat către ISU, în zona Ştefăneşti (Autostrada A3), zonă în care au fost identificate trei autoturisme staţionate, ai căror proprietari făceau... un grătar”, a transmis Garda de Mediu.

Octavian Berceanu a revenit cu o altă postare prin care consideră ofensatoare prestaţia Gărzii de Mediu.

“Garda zice că fumul care deranjează aterizarea avioanelor vine de la un grătar. Domnule ministru Tanczos Barna, apreciez munca pe care o faceţi la MMAP. Şi recunosc deschis că e cea mai bună prestaţie pe care am văzut-o până acum în istoria MMAP. Totuşi, cred că e ofensatoare pentru cetăţeni, cel puţin, prestaţia GNM. În cel mai ”miştocar” mod GNM răspunde că un fum, degajat ca urmare a arderii maselor plastice, care poate fi observat de la kilometri şi care se întinde pe alţi câţiva kilometri, provine de la un grătar. Este vorba de o ardere pe care am sesizat-o la 112 din teren şi pe care am şi postat-o pe pagina FB. Calitatea de ”fum de grătar” o puteţi evalua personal. Cred că au sesizat-o piloţii şi turiştii care au aterizat pe Aeroportul Otopeni timp de 40 de minute”, a mai afirmat Octavian Berceanu.