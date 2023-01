3 modele de rame pentru ochelari care vor fi mereu in tendinte

Ochelarii potriviti pot fi mai mult decat un accesoriu practic, care te ajuta sa vezi mai bine sau care iti protejeaza ochii de lumina soarelui. Daca ii alegi cu atentie, tinand cont nu doar de forma fetei, ci si de tendintele modei, ochelarii vor deveni o expresie a stilului tau si pot adauga un plus de personalitate tinutei tale.

Amintim mai jos, pe scurt, cum se aleg ramele ochelarilor in functie de forma fetei, apoi trecem in revista 3 modele de ochelari care nu se demodeaza niciodata.

Ce rame alegi daca forma fetei tale este:

Rotunda: Ochelarii cu rame dreptunghiulare alungesc chipul.

Ochelarii cu rame dreptunghiulare alungesc chipul. Ovala: Ramele mai groase in partea superioara contrabalanseaza pometii proeminenti.

Ramele mai groase in partea superioara contrabalanseaza pometii proeminenti. Prelunga: Ramele rotunde, cu brate late, in culori puternice sau cu model, incarca partea de sus a fetei, restabilind proportiile.

Patrata: Ochelarii cu rame rotunde sau ovale imblanzesc liniile dure ale fetei si pot da senzatia unui chip usor alungit.

Ochelarii cu rame rotunde sau ovale imblanzesc liniile dure ale fetei si pot da senzatia unui chip usor alungit. Inima: Ochelarii rimless (fara rame) si cei tip aviator echilibreaza un chip cu barbia ingusta si fruntea lata.

Ochelarii rimless (fara rame) si cei tip aviator echilibreaza un chip cu barbia ingusta si fruntea lata. Trapezoidala: Ochelarii stil "ochi de pisica" inmoaie trasaturile prea pronuntate in partea inferioara.

3 modele de rame de ochelari mereu la moda

Rame dreptunghiulare

Ochelarii rectangulari echilibreaza chipurile ovale, rotunde si pe cele in forma de inima. Ramele subtiri se potrivesc unor tinute business, in timp ce ramele cu brate late, colorate sau impodobite, confera un plus de personalitate.

Exista si rame dreptunghiulare foarte inguste, ideale pentru a contrabalansa un nas mai impunator. Ramele drepunghiulare inguste au un aer modern și, daca optezi pentru unele intr-o culoare puternica, vor adauga originalitate prezentei tale.

Rame stil Wayfarer

Ramele Wayfarer au un aspect comun, dar de peste jumatate de secol se bucura de o mare popularitate in randul vedetelor si a tinerilor rebeli si nonconformisti. Sunt usor de recunoscut: o bara orizontala, care nu ar trebui sa acopere sprancenele, de care sunt prinse lentile rotunjite. Adeseori, colturile ramelor sunt usor alungite.

Cu forma lor vag trapezoidala, ramele Wayfarer se potrivesc chipurilor rotunde, celor ovale ori prelungi. Pot fi purtate atat cu tinute casual, cat si cu tinute elegante, oferind un look modern si puternic.

Rame stil aviator

Popularizati prin numeroase aparitii in filme celebre, precum Top Gun, Taxi Driver si franciza James Bond, ochelarii stil aviator sunt un alt exemplu de rame clasice. Rama metalica, subtire, si lentilele cu forma aparte, de pana de chitara, confera originalitate oricarei aparitii. Cu toate ca sunt mai des intalnite la ochelarii de soare, exista numeroase modele de rame de ochelari de vedere pentru barbati de la Lensa.ro, in stilul aviator.

Chiar daca, la inceputul istoriei lor, ochelarii stil aviator au fost purtati de militarii americani din fortele aeriene, asta nu inseamna ca se potrivesc exclusiv barbatilor. Acest tip de rame cu linii blande complimenteaza chipurile cu forma de inima, ovala sau patrata si se armonizeaza foarte bine si cu trasaturile feminine. Totusi, femeile pot lua in calcul faptul ca designul lor presupune acoperirea partiala sau totala a sprancenelor.

Acestea sunt, asadar, cele 3 modele de rame de ochelari care au ramas populare de-a lungul anilor si care nu par sa se demodeze niciodata. Ramele dreptunghiulare, cele in stil aviator si Wayfarer au rezistat testului timpului si pot fi purtate cu succes oricand si oriunde.

Aceste rame au un design adaptabil, care se potriveste atat pentru barbati, cat si pentru femei, iar aspectul clasic care le face potrivite pentru orice ocazie. Daca esti in cautarea unor ochelari de care sa te bucuri pe termen lung, aceste modele sunt o alegere sigura.