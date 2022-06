Obuzierele de temut ale Germaniei au ajuns în Ucraina. Pot trage focuri de artilerie pe o distanță de peste 60 de kilometri

Armata ucraineană a ”recepționat” primele obuziere autopropulsate oferite de Germania, considerate unele dintre cele mai puternice din lume în clasa lor.

Este vorba despre celebrele Panzerhaubitze 2000, care pot atinge o rază de până la 60 de kilometri. Anunțul intrării armamentului german în dotarea armatei ucrainene a fost făcut de ministrul Apărării, Oleksii Reznikov.

”Panzerhaubitze 2000 fac în sfârșit parte din arsenalul de obuziere de 155 mm al artileriei ucrainene. Apreciez toate eforturile colegei mele Christine Lambrecht în sprijinul Ucrainei. Artileriștii noștri vor aduce focul pe câmpul de luptă”, a transmis ministrul Apărării.

I appreciate all efforts of my colleague 🇩🇪 #DefMin Christine Lambrecht in support of 🇺🇦.

Our artillerymen will bring the heat to the battlefield 🔥🔥🔥!

