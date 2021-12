Obiecte personalizate și materiale promoționale pentru afacerea ta, de la Everestus

Tehnologia ne-a permis să ne extindem în toate domeniile. Din acest motiv, tot mai multe afaceri vor să vină cu ceva nou și interactiv, pentru a se asigura că firma funcționează la cote maxime. Nu doar produsul în sine, ci si felul în care este promovat asigură buna funcționare a unui business. Pentru marketingul direct, respectiv cel offline, poți alege obiecte personalizate și materiale promoționale.

Obiectele ce pot fi personalizate nu au o limită. Așadar, apariția logo-ului sau firmei tale pe un anumit produs nu este condiționată. Personalizarea unui produs este mai degrabă un instrument eficient pentru marketing, nu ești condiționat de domeniul de activitate să poți alege această cale de promovare.

Dacă îți dorești ca brandul tău să aibă cât mai mult succes, apelează la Everestus!

Everestus pune la dispoziția clienților materiale promotionale personalizate. Compania este un importator direct și face parte din categoria distribuitorilor de obiecte și materiale promoționale personalizate. De asemenea, este furnizorul persoanelor juridice din țara noastră, având un portofoliu de zeci de mii de produse. Peste 50.000 de produse se regăsesc pe site, acolo unde poți selecta ce urmează a fi personalizat.

Everestus oferă instrumente de valoare pentru un marketing eficient, punând în valoare brandul prin unele dintre cele mai trendy materiale și obiecte promoționale personalizate. Brandul tău se poate bucura de un succes rapid, prin distribuirea acestor materiale de o calitate superioară. Vei avea garanția că orice produs își va păstra aspectul în timp, fără să dispară logo-ul sau numele firmei tale.

Printre cele mai utilizate și eficiente materiale se află cele de tip office

Ai posibilitatea de a alege agende personalizate, accesorii pentru birou, mape sau accesorii pentru telefoane și tablete. Agendele personalizate fac obiectul principal în multe companii și o modalitate elegantă prin care îți poți pune în evidență brandul. Sunt foarte practice și mereu la îndemână atunci când tehnologia nu ne sprijină. Acestea pot fi oferite drept cadouri business și în același timp va avea loc și promovarea brandului.

Obiectele personalizate pot fi oricând oferite la ocazii importante din cadrul companiei precum Crăciunul, Paște sau alte sărbători, cât și pentru aniversarea firmei. Împarte materiale personalizate printre clienții tăi și în timp ce le vei oferi cadouri utile vei face și promovare masivă în rândul lor.

EVERESTUS - upgrade your brand to the highest peak! Firma va îndeplini dorințele brandului tău și îl va duce la cel mai înalt nivel! Calitatea produselor, cât și a personalizării sunt două dintre cele mai sigure căi prin care poți ajunge la succes. Clienții tăi vor fi impresionați de atenția pe care ai oferit-o personalizării și implicit lor.

La personalizarea unor produse poate apela orice firmă, companie sau instituție publică. În această categorie sunt incluse primării, secții de poliție, spitale și orice altă instituție a statului. Everestus se ocupă în totalitate de procesul de imprimare a oricărui produs disponibil pe site. Varietatea obiectelor promoționale este suficient de mare pentru toate domeniile. Pentru a contacta firma poți folosi numărul de telefon de pe site sau adresa de e-mail contact@everestus.ro.