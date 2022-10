Mesajul de dragoste pe care i l-a dedicat public Michelle Obama soțului ei FOTO

Michelle și Barack Obama formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din America, familia fostului președinte de la Casa Albă fiind un exemplu pentru mulți yankei.

Barack (61 ani) și Michelle (58 ani) s-au căsătorit în 1992 și au aniversat trei decenii de când sunt împreună.

„La mulți ani pentru bărbatul pe care îl iubesc! Ultimii 30 de ani au fost o aventură și sunt recunoscătoare că te-am avut alături de mine. În cinstea unei vieți împreună. Te iubesc, @BarackObama!”, a scris Michelle pe instagram.

Ei s-au întâlnit pentru prima dată pe vremea când Michelle lucra în birourile firmei de avocatură Sidley Austin. În 1989 a fost numită consilier al unui stagiar de la Facultatea de Drept de la Harvard. Numele său era Barack Obama, iar restul este deja istorie.

Prima lor întâlnire amoroasă a avut loc într-o după-amiază de vară, în 1989, când cei doi au făcut o plimbare lungă, iar apoi au vizionat filmul “Pizzeria lui Sal/ Do The Right Thing”, regizat de Spike Lee. S-au sărutat pentru prima dată pe o bordură din faţa unui magazin de îngheţată.

Barack Obama şi Michelle au avut o relaţie de trei ani înainte să se căsătorească în 1992. Prima fiică a celor doi, Malia Ann, s-a născut în 1998, iar a doua fiică, Natasha (Sasha), în 2001.

De asemenea, povestea de dragoste dintre Barack Obama şi Michelle Robinson, cea care urma să îi devină soţie, este subiectul unui film, “Southside with You”, lansat în 2016.