Oana Zăvoranu a dat de pământ cu Andreea Bălan.

Actrița a atacat-o pe cântăreață pe solistă pentru felul cum arată.

Oana Zăvoranu s-a făcut vlogger și critică pe canalul său de Youtube vedetele din România.

"Face muzică de când se știe, de mică, chiar a muncit de mică. Eu nu o mai recunosc pe fata asta ca fiind artist. Penibil... Zici că e anorexică, n-a mâncat de mult timp, dar ea bea ceaiul ăla și se simte…

Voi nu vă uitați că ea are 24 de kilograme cu rochia aia cu tot, se simte super relaxată. Are părul ca o mătură, că blondele, din cauza decolorantului, au niște mături de păr, nu știu dacă am văzut blondă cu un păr superb. Deci cum să recomande ea, care are părul ca o mătură, șampoane de păr?", a spus Oana Zăvoranu pe canalul ei de youtube.

Sursa video: Youtube / Oana Zăvoranu