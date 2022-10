Femeia din spatele blogului ”Savori urbane” dezvăluie calvarul prin care a trecut cu fostul soț: ”Mama ne aducea mâncare, ca la închisoare”

Oana Igrețiu, una dintre femeile care se află în spatele blogului culinar ”Savori Urbane”, a povestit calvarul prin care a trecut în căsnicia sa, asta după ce fostul său soț a încercat să o denigreze, postând pe rețelele de socializare presupuse imagini din bucătăria acesteia, care au fost ulterior preluate de o parte din presă.

Concret, bărbatul a postat pe Facebook un clip video despre care spune că ar fi fost filmat în bucătăria fostei soții, Oana Igrețiu, cea care, împreună cu Diana Rajos-Nicolin, deține blogul Savori Urbane. Bărbatul susține că a vrut să arate că mâncarea ar fi preparată în condiții insalubre.

Oana Igrațiu a dezmințit informațiile preluate de presă și a explicat printr-o postare pe Facebook întreaga situație, și anume că a divorțat din anul 2017, că are un ordin de protecție din cauza numeroaselor abuzuri fizice pe care le-a îndurat în timpul căsniciei și că individul încearcă în continuare să o denigreze.

”Materialele denigratoare la adresa mea și a blogului Savori Urbane, care au apărut în presă, sunt fabricate de către o persoană de care m-am separat prin divorț, care nu mă mai poate atinge fizic dar continuă să îmi facă rău prin toate mijloacele.

Un anumit Andro Zanfir, din Iași, a postat pe pagina lui de Facebook niște chestii denigratoare la adresa mea și a blogului Savori Urbane. Este clar că persoana în cauză este de fapt Adrian Zanfir Danalache (tot din Iași), fostul meu soț, de care am divorțat la începutul anului 2017 (sentinta de divort nr. 887 din 16.02.2017), după o serie de scandaluri și violențe crâncene la care am fost supusă, începând cu luna octombrie 2016”, a scris Oana Igrețiu pe Facebook.

”M-am baricadat în dormitor cu fiica mea minoră”

Oana Igrețiu a vorbit despre calvarul prin care a trecut, fiind bătută de fostul soț, înjurată și înjosită până în punctul în care a ajuns să se baricadeze în dormitor cu fiica sa, minoră la vremea aceea.

”Individul m-a lovit rău la genunchi, am fost înjurată, umilită și adusă în imposibilitatea de a presta activitatea de patiser în laboratorul propriu (autorizat de DSV). Fiind amenințată în mod constant, m-am baricadat, inițial, în dormitor, împreună cu fiica mea minoră, pe atunci. Aveam acces doar la baie, nu aveam cum să pun piciorul în bucătărie și mama ne aducea mâncare gata gătită, ca la închisoare. Până la urmă, eu și fiica mea ne-am refugiat în apartamentul mamei mele, care se află în același imobil, deoarece individul ne teroriza nopțile, încercând să intre peste noi în dormitor.

Așa că individul a stat singur mai bine de o lună în casa mea și a creat un jeg inimaginabil („că numai slugile fac curat” – citat din panseurile domnului), bătându-și joc, cu rea intenție, de toată casa.

Am scăpat, atunci, de coșmar, adresându-mă medicului legist și Poliției și obținând un ORDIN DE PROTECȚIE ȘI RESTRICȚIE împotriva individului până la soluționarea divorțului. A fost evecuat CU MASCAȚII fiind nevoie de peste 10-12 persoane care să-l scoată în stradă”, mai povestește Oana.

Astfel, arată că filmările și imaginile publicate pe Facebook de fostul soț sunt exact din acea perioadă, în care i-a distrus casa cât timp a locuit singur acolo.

”După pronunțarea ordinului de restricție și a evacuării individului din apartament, am avut un șoc să constat ce a putut să facă în casa mea! Ceea ce se vede în filmare este exact cum arăta bucătăria în perioada în care domnul a ocupat abuziv apartamentul meu! Asta se verifică ușor din EXIF-ul filmării, care indică data și ora capturii. Individul este un alcoolic notoriu, care bea peste 1 l de vodka pe zi, care nu are și nu a avut vreodată vreun loc de muncă și care mai și joacă sume imense la jocuri de noroc. Problemele lui de stomac sunt de la alcool și ciroza hepatică pe care o neglijează, deși i-a fost diagnosticată de multă vreme. Încă de atunci, m-a amenințat cu această filmare și cu faptul că va găsi el momentul potrivit să o dea publicității. M-a supus din 2016 unui șantaj constant cum că va da această filmare presei și concurenței, ceea ce denotă premeditarea actului josnic de acum!”, mai arată Oana Igrețiu.

Mai mult, loviturile încasate și-au spus cuvântul, astfel că a fost nevoită să se opereze.

”În anii următori violențelor la care am fost supusă de fostul soț, am suferit enorm în urma acelor lovituri la genunchi iar simptomele (durerile atroce) au crescut în intesitate și frecvență. Până la urmă, am fost nevoită ca anul acesta (acum 3 săptămâni, pe 6 octombrie 2022) să mă internez la o clinică privată din Cluj Napoca, unde am fost operată la ambii genunchi deodată: protezare bilaterală. Nu vă puteți imagina prin ce stres și dureri am trecut post-operator și cum am reînvățat să umblu, mai întâi cu cadru apoi cu cârje (pe care le folosesc și acum deoarece de-abia de 7 zile mi-au fost îndepărtate capsele care fixau plăgile). Am 2 plăgi verticale de cca. 30 cm pe fiecare genunchi și fac zilnic exerciții de kinetoterapie pentru a mă obișnui cu protezele. Iau calmante de 3 ori pe zi pentru că altfel nu aș rezista durerilor. Convalescența va dura câteva luni, iar de-abia după 6 luni se consideră că ești refăcut complet după o asemenea intervenție majoră”.