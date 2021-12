Adrian Năstase, Marian Vaghelie, Gabriel Oprea și Gigi Becali, despre dezvăluirile făcute la adresa lor de Nuțu Cămătaru: „E multă imaginație”

Interlopul Nuțu Cămătaru vorbește în cartea „Dresor de lei și de fraieri” despre legături pe care le-ar fi avut în trecut cu personaje politice ca: Adrian Năstase, Liviu Dragnea, Marian Vanghelie sau Gabriel Oprea.

Potrivit Libertatea, Marian Vanghelie, despre care Nuțu Cămătaru spune că l-a ajutat să ajungă primar de trei pri, spune că n-a declarat niciodată că nu-l cunoaște pe Cămătaru, dimpotrivă, spune că îi cunoaște familia de mic copil.

„Eu am fost un primar implicat, nu există ca cineva de acolo, din Ferentari, să nu-l cunoască pe Vanghelie, sau invers, eu să nu cunosc pe cineva de acolo. Eu îi cunosc de mic familia, că am crescut în Ferentari. Dar asta nu înseamnă că are vreo legătură cu primăria. Dacă dânsul s-a implicat și a vrut să mă ajute votându-mă cu mai mulți prieteni de-ai lui, este una. Nu pot să spun că oamenii care m-au votat nu m-au ajutat. M-a ajutat, așadar, orice om care m-a votat. Inclusiv fostul președinte al Academiei Române, că și el mi-a zis, la un moment dat, că m-a votat. A fi ajutat de o singură persoană e ceva mai pionieristic așa”, a declarat Vanghelie pentru Libertatea.

La rândul său, Adrian Năstase, cu care Nuțu Cămătaru spune că s-a intersectat în închisoare și a vorbit, a negat că ar fi avut o asemenea discuție cu interlopul român.

„Nu îmi aduc aminte de o astfel de întâlnire. E greu de crezut de cineva faptul că gardienii fac asemenea servicii de intermediere de întâlniri între persoanele aflate în penitenciar. Singura posibilitate de a mă intersecta și cu această persoană era pe traseul spre grefă, pentru că treceam printr-o curte interioară a unei alte secții din penitenciar. E posibil să ne fi intersectat, dar nu am avut o astfel de discuție. Eu eram însoțit la grefă de patru mascați, care, dacă aș fi avut astfel de discuții, ar fi știut și ar fi raportat. Cei din penitenciar erau foarte precauți să nu intru în contact cu diverse persoane, eu fiind privit ca o persoană cu vulnerabilități”, a declarat fostul premier pentru Gândul.

Gabriel Oprea, despre care Nuțu Cămătaru a spus că l-a salvat de la un linșaj, cu ocazia unui eveniment politic, a negat orice legătură cu interlopul. „Nu cunosc persoana, nu am vorbit niciodată cu Nuțu Cămătaru, iar eu, personal, nu cunosc episodul evocat de dumneavoastră”, a declarat Gabriel Oprea pentru Libertatea.

Nici Liviu Dragnea, evovat, în carte de Nuțu Cămătaru nu a recunoscut relația cu interlopul.

Becali a recunoscut doar că a împrumutat bani de la Nuțu Cămătaru. „Ce relație am avut eu cu Nuțu Cămătaru este că atunci când mai eram pe la cazinou îi ceream o sută–două sute de mii de euro, iar a doua zi îi dădeam banii. Atât! Niciodată în viața mea nu am spus eu ca cineva să bată pe altcineva. Dacă a vrut cineva să facă asta, eu l-am oprit! Eu habar n-am de episodul ăsta (n.r. încăierare ce ar fi fost comandată de Becali), mi-e și rușine să comentez lucrurile astea”, a declarat latifundiarul, potrivit Gazetei Sporturilor.