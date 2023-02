Câți bani mai fac românii după nuntă: "M-am frecat puțin la ochi, credeam că nu am numărat bine"

Căsnicia nu pare să mai reprezinte o prioritate pentru români, potrivit ultimelor date ale recensământului care arată că doar jumătate dintre români sunt căsătoriți, în timp ce rata divorțurilor este ridicată, mai ales în București.

Pe unii îi sperie organizarea si costurile mari pe care le implică un astfel de eveniment. Este cazul unui tânăr care a încercat să afle care sunt cheltuielile totale, dar și profitul pe care îl pot face cei proaspăt căsătoriți, după cum a scris în mediul online.

"Întrebări pentru cei care au făcut nunta. Cât a costat în totalitate? Cât ați primit în total? Ați ieșit pe plus, pe minus sau pe 0? Întrebarea e mai mult pentru persoane care au făcut o nuntă clasică (unde se închiriază o sală de nunti, cu meniuri, unde sunt invitați colegi, prieteni și rude), deci nu doar o simplă masă cu persoanele importante, pentru cei care nu vor să își țină efectiv o nuntă.

Întreb pentru că am auzit multe persoane care spun că stau prost cu banii, având o nuntă de făcut, iar costurile sunt foarte mari. Mereu am avut percepția că acei bani se întorc, sau chiar mai mult, rămâi apoi cu un profit destul de mare. La voi cum a fost?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Citesc răspunsurile și nu mai vreau să mă căsătoresc"

În comentarii, mai mulți au relatat experiențele personale, iar unii s-au referit la calcule detaliate.

"Cel mai important pe cine inviți (oameni cu bani sau care îți sunt dragi/ punctul unu nu exclude punctul 2/), noi am făcut în jur de 65-70 de oameni și am cheltuit în jur de 7-8k euro fără cheltuieli mărunte, dar total cred că vreo 9. Am primit în jur de 7-8 k euro. În 2021 era în medie 100 euro per invitat. În cazul nunților mici, cele mai mari cheltuieli sunt cu muzica și photo/ video."

"Eu știu un prieten care a făcut doar în familie vreo 40 de persoane, costuri minimale cu organizatul - și la final i-au rămas destul de mulți bani - pentru că familia în mare parte a ajuns peste hotare și n-a vrut nimeni să dea impresia că nu o duce bine."

"Nuntă de 500 de persoane. Cheltuieli 110.000 lei restaurantul, 15.000 bandul, cred că 20.000 lăutarii. Fotografi, aranjamente florale. 10.000 + Ieșit "pe plus" 75.000 lei. Rude multe, părinții mei au fost la foarte multe nunți. Trebuie să menționez că se întâmpla acum 9 ani."

"Citesc răspunsurile și nu mai vreau să mă căsătoresc. Cu așa sume uriașe, încep să joc la Loto"

"Depinde de ce/ câte figuri vrei la nuntă, eu am făcut în 2021, 65.000 lei restaurant mid-high plus altele încă cam 20.000 lei, fără prea muulte figuri și în total s-au strâns undeva la 45k€ la 280 persoane."

"Teoretic rămâi cu ceva bani după nuntă. În realitate numai cheltuiești. După ce tragi linie la final și îți rămâne o sumă de bani, trebuie să te gândești că banii aia o să îi înapoiezi și tu la rândul tău la alții, când o să facă nuntă."

"Mai dau maxim 4 ani fenomenului"

"M-am însurat în august`22 și am făcut o nuntă clasică. Deși nu îmi amintesc costurile exacte, dimineață după ce am tras linie, soția și cu mine am rămas în mâna cu 20k E. Am avut 180 de persoane la nuntă, din 200 invitate. Avansurile (pentru sală, dj, interpretă de muzică populară, photobooth, flori, candy bar etc) le-am plătit din banii noștri (am început să strângem bani cu un an înainte), iar restul de plată s-a făcut după ce am numărat cașcavalul dimineață."

"În 2023, în București, meniu pentru 200 persoane= 22.000 euro. Ca să îți faci o idee cu ce prețuri sunt anul asta, pentru 200 de persoane cheltuielile totale o să fie în jur de 32 000 euro. Da. Pentru 2024, poți să mai pui lejer aia 8000 de euro în plus să ajungi la 40 000 euro. Sora mea a dat în 2014, la același tip de nuntă, de 4 ori mai puțin. Crezi că darul a crescut de 4 ori?"

Calcule detaliate

"Nunta clasică e o umbrelă largă. E ca și cum ai vrea să afli cât costă o casă clasică fără să menționezi locație, etaje, camere, utilități etc.

Presupunând că totuși nu vrei să faci nuntă la castel, la Bonțida, atunci:

Locația te poate costă până la 5.000 de euro sau poate fi "inclusă" în prețul meniului, dacă au și restaurant.

Meniul (mâncare+băutură) poate să înceapă de la 70 de euro și poate să ajungă la 130 de euro. Dacă ai libertatea să îți alegi furnizorul de mâncare sau îți procuri tu băutura, atunci te poate ajunge mai puțin. Dacă vrei berbecuț la proțap, gogoși sau înghețată atunci mai pune câte 5 euro de căciula.

Muzică de la 1000 de euro un DJ până la 10.000 de euro o trupă cu 5+ membri.

Video+ foto poate fi de la 2.000 de euro până la 6.000 de euro, cu echipe de 2 fotografi și 3 videografi.

La flori și papetărie abaterea e și mai mare. Dacă ești diy, te încadrezi în 1000 de euro și mult timp investit. Altfel depinde de sezon, de flori, de dimensiunea locației, cred că poți să ajungi și la 6.000 de euro.

Wedding plannerul te poate costa de la 1.000 de euro la 5.000 de euro. Asta doar dacă vrei wedding planner. Contează dacă e vineri, sâmbătă sau duminică. Poți economisi chiar și 10-15% în felul ăsta. Contează dacă e în București (sau împrejurimi) sau în Teleorman. Contează și dacă asiguri transport."

"Economic nu merită. Mai dau maxim 4 ani fenomenului, după e prea dezastru economic să mai facă cineva."

"Am rămas cu 15 mii de euro în buzunar"

"155 invitați. În octombrie anul trecut. Meniu 250 de lei cu tot cu băutură, aranjamente florale etc. Foarte bună mâncarea și mai ales tortul. Lăutari 7.500 de lei. Foto video 5.000 lei. Candy bar 800 lei. Cabina foto 1.500 lei, 2.500 verighetele. Costumul meu a fost 1000. Pantofi 450. Cămașă 250. Rochia 2100. 400 lei fum și artificii la dansul mirilor. Am rămas cu 15 mii de euro în buzunar."

"Eu am avut o nuntă destul de mare, ~300 de persoane, la un restaurant mid-to-high în funcție de costuri, cu muzică live și DJ, mai multe persoane pentru photo și video, instructor de dans, etcetc. În final am plătit la restaurant mai mult de 80.000 RON, iar în total am plătit un pic mai mult de 96.000 RON, dacă socotim toate costurile ce am cheltuit pe de-a lungul anului când ne pregăteam de nuntă. Am ținut nunta în 2022, de atunci 100% totul s-a scumpit, imo dacă aș ține anul acesta o nuntă asemănătoare am fi plătit muuuuult peste 100.000 de lei."

"M-am frecat puțin la ochi, credeam că nu am numărat bine zerourile."

"Am făcut nunta în octombrie 2018. Investiție totală aproape 40k. euro, bani socotiți până la ultimul fir de ață. Profit la final, undeva la 10k euro. Prea bine. Invitați au fost 228."