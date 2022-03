MAINE incepe la Palatul Parlamentului ultimul si CEL MAI MARE targ de nunti din Romania

Daca te casatoresti anul acesta nu trebuie sa lipsesti de la cel mai mare targ de NUNTI al sezonului 2022 si ULTIMUL TARG DE NUNTI in cadrul caruia poti gasi tot ce iti trebuie pentru nunta ta.

Rochii de mireasa, costume pentru miri, accesorii, verighete, servicii foto-video, artisti, locatii si agentii de nunti, oferte de vinuri si baruri mobile, pentru nunta ta si o multime de atractii, dar mai ales REDUCERI te asteapta incepand de maine, 25 martie, la Palatul Parlamentului, in cadrul Mariage Fest.

PREMIERA: DOAR VINERI, 25 MARTIE, sesiune speciala BLACK FRIDAY cu reduceri la rochii si accesorii de pana la 90%, la ora 11.30. Nu trebuie sa ratezi acest eveniment, caci sunt asteptate mirese din toata tara, iar coada poate fi pe masura, stim asta deja de la editiile trecute.

Ce mai este bine sa ai in vedere atunci cand iti propui sa ajungi la Mariage Fest:

Nu este un simplu targ de nunti, ci un festival in toata regula, caci poti petrece o zi intreaga sa iti alegi tot ce ai nevoie. Plus, te bucuri gratuit de o multime de delicatese culinare si degustari de vinuri.

Ads

Pret de 3 zile la Palatul Parlamentului isi dau intalnire aproape 150 de expozanti cu: rochii de mireasa, costume pentru miri, locatii de nunta, agentii, rochii de mireasa, foto-video, bijuterii, formatii, accesorii si multe idei pentru nunta.

Dintre atractiile acestei editii:

1. Black Friday cu rochii de mireasa si pantofi pentru mirese si nu numai, doar vineri, incepand cu ora 11.30

2. Acces gratuit pentru cei care au vizitat si editiile anterioare ale targului

3. Reduceri de pana la 90% pentru produse si servicii

4. Saloane de evenimente in paduri, gradini spectaculoase, in hambare sau in citadele aglomerate

5. Bucatari renumiti ce pregatesc meniuri alese in noaptea nuntii

6. Stofe pentru costume ce nu se sifoneaza niciodata

7. Cantareti finalisti Vocea Romaniei

8. Bijuterii unice si create manual sau chiar de catre miri live in atelierele creatorilor romani

Ads

Unde s-ar putea mai usor decat in cadrul unui targ de nunti – si cel mai mare in acest moment din Romania – sa intalniti cele mai diverse oferte, expozantii prezenti fiind pregatiti sa primeasca vizitatori din intreaga tara cu solutii pentru toate bugetele si idei creative chiar si pentru bugetele mai mici.

Te invitam sa vezi chiar tu ce propun organizatorii:

Mariage Fest, 25-27 martie, Palatul Parlamentului

www.mariagefest.ro