Lucrurile inutile pe care românii dau banii la nuntă: ”Majoritatea sfârșesc la gunoi. Invitații nu dau mai mult decât au plănuit acasă”

Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu, astfel că mirii sunt adesea tentați să arunce cu banii în stânga și în dreapta, mai ales dacă este vorba de prima nuntă.

Pe lângă faptul că există un anume buget stabilit, mai toți oamenii speră să rămână cu o sumă de bani în urma evenimentului, dar acest lucru este foarte greu ținând cont de costurile foarte mari pe care le presupune o nuntă.

O femeie a povestit pe grupul de Facebook ”Buget de Familie” că urmează să aibă o nuntă restrânsă și a cerut sfaturi privind lucurile la care poate să renunțe. Zeci de oameni și-au expus experiențele și au explicat pe ce nu ar mai da bani a doua oară.

”Bună ziua. Ce ponturi aveți pentru o nuntă destul de restrânsă (maxim 60 de persoane)? Ce e neapărat și de ce mă pot lipsi? Accept orice sfat”, a scris femeia pe grup.

”Bună, eu mă ocup cu papetărie pentru nunti și pentru că sunt în tot felul de grupuri de mirese pot să îți zic cam ce nu se merită sau în ce măsură din punctul asta de vedere:

Invitațiile - marea majoritate sfârșesc la gunoi așa că poți opta ori pentru o invitație electronică ori pentru ceva nu foarte fancy, până în 2 lei

Plicuri de dar - poți să cumperi plicuri DL de la orice papetărie, nu se merită să te agiți cu plicuri personalizate.

Numere mese, meniuri - sunt opționale, în funcție de fiecare nuntă, dar nu o necesitate

Rochie/costum - din ce am auzit nici în Dragonul Roșu nu mai găsești rochii sub 1000 lei (acum 2-3 ani găseai și la 600-700 lei), dar depinde de bugetul fiecăruia și cât vrea să investească. Multe mirese au ales să vândă rochia de mireasa, fiind doar pentru o noapte nu se merită investiția cel puțin din punctul meu de vedere.

De menționat: invitații nu vor da darul mai mare decât l-au plănuit de acasă dacă ai sau nu cabina foto, aranjamente de la nu știu ce firma, nu știu ce formație, etc...

Acum depinde de fiecare, sunt oameni care consideră că rochia de mireasă reprezintă toată nunta (am văzut mirese care au dat 10.000 lei pentru rochie că na "doar o dată ești mireasă" și mirese care au ales să investească maxim 1000 lei). Ideea e că și atunci când ai un buget mare, nu cred că se merită să investești în lucruri care nu sunt neapărat necesare.

Ce cred că e cât de cât important: mâncarea și muzica - adică un restaurant care știți sau ati auzit că e sigur din punct de vedere sanitar și un dj de doamne ajută. În rest să fie distracție cât cuprinde!”

”Ce mi se pare mie că nu merită este formația, mai ales la o nuntă restrânsă să dai 3.000 de euro clar nu se merită. Poți să iei dj sau o formație mică de populară ieftină.

Aranjamentele florale nu se merită să dai bani pe ele, mergi pe ce îți dă restaurantul gratuit.

Rochia și costumul, eu nu aș da mii de euro pe ele”

”Am decis să luăm doar foto, nu și video, rugând familia să filmeze valsul. Deși nu pare, nimeni nu o să se uite la videoclipurile voastre de la nuntă, deci nu merită investiția. Dacă vreți mai multe poze și video, că oricum lumea face, puteți face un grup de whatsapp și să rugați tineretul să posteze acolo ce au mai făcut și ei. Nu vă hazardați la 4 feluri de mâncare, că nimeni nu mănâncă atât. Mărturiile nu sunt obligatorii, mie chiar mi se par ciudate, mai ales acelea gen magnet de frigider sau alte chestii, pe care eu una nu le-aș pune în casă”

”Am dat bani degeaba pe o formație (acum 2 ani, fiind nuntă în pandemie, pentru 2 cântăreți am dat 2.500€… și au cântat fix 3-5 piese, și am mai plătit și meniurile lor… deci nu recomand), nici 3 feluri de mâncare nu recomand dat fiind faptul că mulți oameni pleacă între timp și oricum le plătiți degeaba, de asemenea nu recomand să dați mulți bani pe haine (eu am avut două rochii, împreună m-au costat 2.000 și ceva de € și am regretat decizia, pentru 2-3 ore nu a meritat mai ales că după nu dorește nimeni să ți le cumpere), ah, iar un alt aspect sunt băuturile… toți îți vor spune că trebuie să ai 3, 4, 6 feluri diferite… refuză! Mai bine ai opta pentru clasicul vin luat de la o firmă locală, la un preț decent.

Ah și caută un restaurant care îți oferă cât mai multe chestii în respectivul contract! Noi am avut meniuri de aproape 300 lei și nu era inclus aproximativ nimic: nici măcar apa, darămite sucurile sau băutura…Și uite așa am rămas în pierdere”, sunt câteva dintre comentarii.