Mama care a plâns „aproape zilnic”, timp de 6 luni, regretând numele pe care l-a dat fiului său. "Este doar o lecție" VIDEO

Alegerea numelor pentru copii este adesea o provocare pentru părinți. Anumite prenume sunt în folosite frecvent în unele perioade și mulți încearcă să descopere unele mai puțin cunoscute.

Mairéad Stevens, o mamă a doi copii din Anglia, a regretat atât de tare numele pe care l-a ales pentru fiul ei, încât a „plâns aproape zilnic” timp de șase luni.

Pe contul TikTok al familiei ei, Stevens a explicat situația într-un videoclip viral: „Când l-am născut pe fiul nostru, toți cei pe care îi știam aveau băieți. Toată familia noastră, toți prietenii noștri, și toate numele care erau pe lista mea de top pentru un băiat fuseseră luate.”

Ea a spus că, din păcate, numele băiatului pe care îl adora fusese deja „luat” de o altă familie pe care o cunoștea.

„Eu și soțul meu am devenit atât de paranoici încât am crezut că dacă am folosi acest nume, ar crede că le copiem”, a spus ea.

Așa că ea și soțul ei, Lee, au ales să-i dea fiului lor un nume diferit.

„Ne-am hotărât la un nume comun pe care nimeni nu știam că l-a folosit. În primele șase luni, am plâns aproape zilnic din cauza deciziei mele. Am regretat atât de mult. Pur și simplu nu credeam că i se potrivește acest nume”, a spus ea.

Stevens a vrut inițial să-i pună copilului numele Max, dar a ajuns să-l numească James.

Deși nu este chiar un nume care să o facă să plângă, femeia insistă că plângea zilnic.

Videoclipul ei a fost vizionat de peste 2 milioane de ori, mulți comentatori împărtășind empatie.

„Am vrut să o numim pe fiica noastră Lyla, părinților mei nu le-a plăcut așa că am ales numele Sophie. Am fost supărat la început, dar acum i se potrivește”, a comentat un urmăritor.

O altă mamă din Marea Britanie a scris: „Băiețelul meu se numește Bennett și i se potrivește atât de bine acum, dar în primele 3 luni mă înspăimânta”.

Un urmăritor al contului, pe nume James a fost în mod clar ofensat de regretul ei pentru alegerea numelui, scriind: „Ce e în neregulă cu James!?”

„Nici măcar nu am primit felicitări din partea familiei pe care ne-a fost atât de frică să o copiem”, a adăugat Mairéad Stevens.

„Deci, cred că este doar o lecție să nu-ți faci griji pentru ceea ce cred toți ceilalți”, a concluzionat femeia.