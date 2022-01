Prima reacție a lui Novak Djokovic după procesul câștigat în Australia: ”Am zburat aici pentru a juca”. Sârbul a ieșit la antrenament! FOTO

La capătul unei zile agitate, în care a câștigat un proces cu statul australian care îi anulase viza de intrare în țară, tenismenul sârb Novak Djokovic a oferit o primă reacție.

În timp ce acasă, la Belgrad, părinții săi au organizat o conferință de presă, Djokovic a avut o postare elocventă pe Twitter.

”Sunt mulțumit și recunoscător că judecătorul mi-a anulat anularea vizei. În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, vreau să rămân și să încerc să concurez la @AustralianOpen. Rămân concentrat pe asta. Am zburat aici pentru a juca la unul dintre cele mai importante evenimente pe care le avem, în fața fanilor minunați”, a spus Djokovic, postând o fotografie făcută alături de staff-ul său chiar de pe arena centrală de la Melbourne, unde a efectuat un antrenament.

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022